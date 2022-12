Parkinson: programa da UFPA oferece atividades para pacientes com a doença

No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam mais de 200 mil casos de Parkinson. A doença, de origem neurológica, é caracterizada por tremores, que afetam os movimentos — principalmente dos idosos, que são os grandes afetados. Em Castanhal, município do nordeste paraense, o Projeto Parkinson Pai D’Égua, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Pará (UFPA), leva atividades de dança regional aos pacientes acometidos pela doença, a fim de reduzir os sintomas da enfermidade. Nesta terça-feira (13), uma cerimônia de formatura dos alunos participantes do projeto marcou a conclusão das atividades deste semestre. O evento foi realizado no Auditório do GET, localizado no campus de Castanhal. No total, foram 26 alunos concluintes do curso — destes, 21 pacientes com Parkinson e 5 idosos sem a doença.

A professora e coordenadora do projeto, Elren Passos, reforça a importância das atividades para o tratamento. Para ela, a dança é um excelente tratamento não farmacológico para sinais motores e não motores da Doença de Parkinson. “Inúmeros estudos já demonstram os benefícios das mais diversas modalidades de dança nessa população. No programa Parkinson Pai D’Égua, priorizamos a nossa cultura, pois acreditamos que o carimbó, brega e retumbão fazem parte do cotidiano dos idosos e, por isso, eles têm uma boa adesão. Afinal, quem não gosta de dançar?”, afirmou a professora Elren.

"Estamos com uma equipe de professores, estudantes de Educação Física, fisioterapeutas, com o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e mais professores de Dança e neurologistas. Todos muito bem preparados e motivados para atendermos os nossos voluntários com muito amor e dedicação para que possamos melhorar a vida dessas pessoas por meio do exercício”, frisou.

A ação realiza, ainda, avaliações clínicas e funcionais gratuitamente, além de oferecer exercícios físicos para a melhoria dos sintomas motores, não motores, biomecânicos e de qualidade de vida daqueles diagnosticados com a doença. Para trabalhar esses sintomas, o projeto desenvolve, principalmente, exercícios com o objetivo de analisar a capacidade funcional do participante, tais como caminhada nórdica, dança, reabilitação respiratória e de educação em saúde sobre a doença e o manejo do paciente para que se obtenha uma melhor qualidade de vida.

Como participar?

Para participar do Projeto Parkinson Pai d’Égua, é necessário que os interessados apresentem o laudo de um neurologista. Além de pessoas com Parkinson, idosos sem a doença também são convidados a participar do projeto para que se desenvolva a integração e inclusão social.

As inscrições acontecem virtualmente, por meio de formulário, e ficam disponíveis até as vagas serem preenchidas. O processo de matrícula também pode ser realizado de maneira presencial, na sala de lutas do Ginásio de Esportes da UFPA, Campus Castanhal, localizado no bairro Jaderlândia. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. A frequência é de dois encontros por semana, com sessões de 1h cada uma e avaliações trimestrais. As inscrições também pode ser feitas por meio do Instagram do projeto @programa_parkinsonpaidegua ou via WhatsApp, por meio do contato (91) 98480-1027.

Serviço

Programa Parkinson Pai d’Égua

Inscrições on-line: via formulário virtual

Inscrições presenciais: Ginásio de Esportes da UFPA, Campus Castanhal, de segunda a sexta, das 8h às 12h

Vagas: disponível até que se esgotem

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)