Parauapebas: torcida se reúne em bares e restaurantes para assistir ao jogo do Brasil; confira

Estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes de Parauapebas ganharam uma cenário diferente, os locais se transformaram em palco de encontro da torcida brasileira em dias de jogos da seleção. Para receber o público, investimentos foram feitos por empresários da área de entretenimento no município, tudo para proporcionar lazer e diversão em um dos momentos mais aguardados do ano, a copa do mundo.

Morador de Parauapebas há 12 anos, o empresário Herbert Duarte, montou um sofisticado bar, o 'Deu Praia Cozinha Bar', há um ano e vivencia pela primeira vez a experiência da copa do mundo com seu empreendimento. Ele investiu em decoração com as cores que representam a seleção do Brasil, a ideia foi justamente proporcionar um ambiente familiar e bem brasileiro ao público que frequenta o local. Um telão foi instalado no ambiente, um investimento que ele garante ser um diferencial, tudo para o torcedor não perder os jogos.

De acordo com o empresário o ambiente adaptado para comportar 400 pessoas em um espaço amplo e confortável, nos dias de jogos o espaço chega a receber mais de 600 pessoas no local, um aumento considerável na movimentação, o que superou a expectativa.

“Nos preparamos para receber o torcedor, durante toda época do ano. Mas com a chegada da copa do mundo, um evento aguardado pelo brasileiro garantiu uma movimentação superior dos dias normais, então o investimento feito no estabelecimento para proporcionar lazer e entretenimento, faz com que o torcedor se sinta em casa”, frisou o empresário.

Decoração com as cores do Brasil e cardápio caprichado atrai grande público para os bares (Divulgação/ Clara Antunes)

Hebert Duarte fez questão de destacar que o estabelecimento conta com cardápio à altura de uma partida da seleção do brasil, como por exemplo, o espaço criou um Drink diferente dos servidos habitualmente, o estabelecimento lançou uma bebida em homenagem a seleção que ganhou o nome de “Brasileirinho”.

“É um atrativo da casa nos dias dos jogos da seleção brasileira e uma forma de homenagear nosso país e com certeza brindar as vitórias da seleção rumo ao hexa em grande estilo. A copa nos garantiu otimismo e confiança economicamente falando”,destacou Hebert.

A casa cheia nos dias de jogos do Brasil, tem movimentado a economia de Parauapebas, além de garantir emprego e renda a população. Pois com o aumento de clientes em estabelecimentos como o do empresário Herbert Duarte acaba contribuindo com a contratação da mão de obra, já que o aumento da movimentação dos ambientes como bares e restaurantes acaba exigindo um serviço ágil e de qualidade nesta época do ano.