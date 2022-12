Copa do Mundo anima torcida e comerciantes por Marabá

Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar estão lotando estabelecimentos por toda a cidade. Onde há tela transmitindo, há gente torcendo. “É a nossa seleção, não é? A Copa é um evento esportivo muito esperado e a gente se prepara para isso. Eu mesmo não deixo de torcer”, disse o funcionário público Henrique de Oliveira, de 34 anos.

O principal cartão postal da cidade, a orla do Rio Tocantins, na Marabá Pioneira, é onde fica concentrada a maior variedade de estabelecimentos que aproveitam a procura da torcida para montar a estrutura necessária para a transmissão e, a partir daí, é só esperar que o público aparece. Milhomem, Continental, Copo Sujo e San Diego são bares e restaurantes que ficam localizados praticamente no mesmo perímetro.

Já na Nova Marabá, um local que tem concentrado centenas de torcedores é o Partage Shopping. Em dias de jogos do Brasil, as cadeiras da praça de alimentação são disputadas. “Eu acho uma boa ideia, sabe? Porque a gente que trabalha aqui dificilmente tem folga nos dias e horários dos jogos. Então com a transmissão na praça de alimentação, dá para olhar um pouco, ver o placar, torcer, mesmo sendo rapidinho, por conta do serviço. Mas eu gostei muito”, afirma Ísis de Souza, funcionária de uma das lojas.

Já no núcleo Cidade Nova, os bares são espaços bastante procurados sempre que a seleção entra em campo, com opções para todos os gostos e bolsos. No Californios Gastrobar tem até música ao vivo para quem vai acompanhar as partidas. Já para quem gosta mesmo é de ‘botecar’, o Duart’s, na Avenida Dois Mil, também está de portas abertas para transmitir os jogos da seleção.

Na Avenida Transmangueira, o Quiosque Beach une uma vista privilegiada do Rio Tocantins com uma grande estrutura de tendas, telão, piscina e espaço infantil. O local oferece ainda estacionamento privativo para seus clientes. “Com a realização das partidas praticamente todas à tarde, pensamos em tudo que pudesse acolher a todas as idades, inclusive com cardápio variado de carnes, frutos do mar e petiscos. O nosso espaço tem sido bastante procurado nessa Copa do Mundo também por oferecer música ao vivo”, afirma Jhenefer Duarte, uma das proprietárias do estabelecimento que tem aproveitado a ocasião dos jogos para realizar seus eventos.