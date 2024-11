Paraense destaca tecnobrega e concorre no maior prêmio de design do Brasil; vote!

O tecnobrega está ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. Desta vez, o gênero musical inspirou o trabalho de uma jovem designer paraense, Beatriz Melém, que acaba de ser indicada ao Prêmio Brasileiro de Design (BDA) com o projeto "Batidas Tipográficas". Única representante do Norte do Brasil na disputa, Beatriz criou uma produção visual autêntica, que traduz a essência do tecnobrega em suas formas tipográficas.

A paraense, formada em Design pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), criou o projeto como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e realizou uma profunda pesquisa sobre a tipografia vernacular utilizada nas divulgações do tecnobrega no Pará.

VEJA MAIS

Reconhecimento da cultura do tecnobrega

No trabalhado, Beatriz destaca a importância da tipografia vernacular usada nas faixas de aparelhagem do tecnobrega. "Batidas Tipográficas" explora um design popular amazônico que, geralmente, é associado à periferia, mas que representa um importante símbolo cultural e estético para a região.

Em entrevista ao O Liberal, Beatriz explicou que seu projeto envolveu uma pesquisa de campo pela região metropolitana de Belém, onde coletou e fotografou faixas de aparelhagem e outras peças de comunicação visual do tecnobrega. “O objetivo foi mostrar a importância dessas tipografias como parte da identidade cultural do Pará, visto que é um movimento originário da periferia e muitas vezes marginalizados”, destacou a designer.

Paraense é indicada a prêmio nacional de design por projeto com tipografia do tecnobrega. (Caio Fernandes)

Beatriz ressalta que seu trabalho vai além de valorizar uma estética. “Acho que mais que o tecnobrega, as expressões culturais paraenses se encontram em uma fase de alta repercussão, porém a desvalorização ainda é um problema que os profissionais do universo bregueiro enfrentam”, destaca Beatriz.

"Por isso, como projeto da pesquisa, fiz uma reunião de registros fotográficos das faixas, apresentando a tipografia vernacular do tecnobrega para o conhecimento acerca dessa manifestação e buscando agregar valor cultural e reconhecimento desse trabalho tipográfico e dos letristas em questão", completou a designer.

O resultado foi um livro de 56 páginas que integra fotos, análises e uma identidade visual inspirada na tipografia manual e nas cores vibrantes típicas do estilo. A capa do livro foi confeccionada pelo letrista Totó da Criart, especialista em faixas de tecnobrega, utilizando ráfia e tinta acrílica.

Sobre a premiação

O Prêmio Brasileiro de Design (BDA) é atualmente o maior prêmio de design do país. Em sua 14ª edição, o prêmio continua sendo um importante espaço para a divulgação de talentos e projetos inovadores.

A designer concorre na categoria de Design Editorial em Projetos Estudantis. A premiação conta com 13 categorias e a votação popular já está aberta.

Paraense é indicada a prêmio nacional de design por projeto com tipografia do tecnobrega. (Caio Fernandes)

A indicação ao BDA representa um marco na carreira de Beatriz. “Estar em uma premiação assim sempre foi um sonho meu”, confessa a designer. A oportunidade de ter seu trabalho reconhecido por profissionais renomados do design é motivo de grande emoção. "Foi emocionante demais e admito que ainda não caiu a ficha", disse.

Além de passar pela avaliação dos jurados, a premiação conta com voto popular, que se encerra no próximo dia 20 de novembro. Para votar, basta acessar o site do prêmio e seguir o passo a passo para registrar seu voto. A premiação será realizada em São Paulo, no dia 3 de dezembro.

Saiba como votar no projeto

Acesse o l ink de votação

Clique em "Votar neste projeto".

Informe seu e-mail e envie.

Pronto, seu voto foi registrado!

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)