Documentário sobre a torcida do Paysandu e o tecnobrega estreia neste sábado, 31

No extremo norte do Brasil, com Remo e Paysandu, existe uma cena de futebol que reina na Amazônia e em toda região. Com torcidas maiores do que a de clubes que frequentam a Série A do Brasileirão, o futebol faz parte da rotina de quem mora em Belém. Junto a isso, uma cultura efervescente, que teve influências musicais caribenhas e, por meio das ondas do rádio, se juntaram à forte cultura indígena para trazer o tecnobrega ao topo das paradas no Pará. Este é o tema do primeiro episódio da série Subculturas, que pode ser assistido no canal Peleja Media, produtora do audiovisual.

A festa começa nos estacionamentos do Mangueirão, em sons automotivos que tomaram o local e seguem rumo às ruas da capital. Bem diferente dos famosos gritos de guerra das arquibancadas, o que se ouve é tecnomelody, é o "rock doido", vertentes do tecnobrega e que fazem muito sucesso nas mixagens dos DJs e outros artistas locais.

“Desde que me conheço por gente, essa festa, esses automotivos acontecem aqui no Mangueirão”, afirma Betinho Apollo, torcedor do Paysandu. E há uma mecânica séria, que organiza a parada para não haver confusão de sons. “Eles trazem os carros aqui, colocam um do lado do outro e tiveram a sacada de comprar um transmissor de rádio que transmite um áudio só. Isso tudo é justamente para fazer com que todas as pessoas possam ouvir a mesma coisa”, explica.

E é a partir desse movimento cultural mantido por uma das maiores torcidas do Pará que Pedro Brienza, do Peleja, circula por diversos pontos de Belém, como o Mercado Ver-o-Peso, as feiras livres e as aparelhagens, e conversa com artistas locais para entender mais profundamente essa ligação tão forte entre o tecnobrega, o futebol e cidadão paraense.

"O futebol é a paixão do brasileiro por natureza e está ligado a todo tipo de cultura. Esse olhar que o Pelejo decidiu imprimir na nova temporada do Subculturas tem tudo a ver com o nosso novo posicionamento de marca"

