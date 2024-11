Escola de Enfermagem da Uepa completa 80 anos fortalecendo a formação de profissionais na região

Iniciou, nesta segunda-feira (4), a programação comemorativa aos 80 anos da Escola de Enfermagem Magalhães Barata, da Universidade Federal do Pará (Uepa), em Belém, o primeiro curso de Enfermagem da região Norte. Nesta manhã, a celebração iniciou com uma apresentação da banda da Guarda Municipal de Belém, além de uma cerimônia de abertura da programação.

O reitor da Uepa, Clay Chagas, destaca que o local se tornou uma tradição e referência na formação de novos profissionais. E enfatiza a importância de se fortalecer esse legado. 'Isso demonstra a importância na formação desses profissionais, no decorrer dessas oito décadas que se formaram na instituição, para estarem voltados basicamente para as políticas de inclusão, para as políticas de SUS", afirma.

"Esse mês de programação da Enfermagem, da qual a gente está fazendo algumas inaugurações, fazendo alguns cursos, fazendo uma série de palestras e ofertas de cursos para a comunidade. Para a gente, é uma grande felicidade estar aqui nesse momento, podendo comemorar esses 80 anos da instituição. Hoje, temos cursos de pós-graduação. A ideia é que, cada vez, mais a gente possa fortalecer essas relações, principalmente, primeiro formando que a nossa competência", completa o gestor.

Clay Chagas também frisa que o papel da instituição é "formar, de fato, essa população para que se possa atender não só Belém, mas todo o estado do Pará". Muitos dos nossos egressos, inclusive, estão fora do estado. A ideia é fortalecer cada vez mais para que a gente possa comemorar 90, 100 anos", relata o reitor da Uepa, ao falar da importância e sobre como a atuação da universidade pode ir além.