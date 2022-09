Pará: trecho da BR-158 é restaurado para escoamento da produção de minérios

Um trecho de 16 quilômetros da BR-158/PA, entre o município paraense de Santa Maria das Barreiras e a divisa com Mato Grosso, foi restaurado nesta semana. Com o ajuste executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o tempo de viagens dos motoristas que passam pela rodovia deve reduzir, assim como favorecer o escoamento para a produção de minérios do Pará.

VEJA MAIS

Os serviços foram divididos em dois lotes: o lote 2 vai de Casa de Tábua, do município de Santa Maria das Barreiras até a divisa com o Mato Grosso; e o lote 1, que fica entre Redenção e a Casa de Tábua. As obras contemplaram a recuperação do asfalto, colocação de sinalização horizontal nos segmentos recuperados, operação tapa-buracos e remendos ao longo da extensão da rodovia.

A BR-158 é uma rodovia longitudinal federal brasileira que atravessa o país de Norte a Sul. Ela começa na cidade de Redenção, no Pará, passando pelos estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando no município de Santana do Livramento, cidade próxima da Fronteira Brasil-Uruguai