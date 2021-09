Mais de 63 toneladas de minério são apreendidas pela Sefa na BR-158

Mais de 63 toneladas de minério de ferro foram apreendidas nesta terça-feira (28), por servidores da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), durante fiscalização na rodovia BR-158, na zona rural do município de Santana do Araguaia, sul do Pará. Segundo informações da Sefa, a carga, que tem um valor total de R$ 16 mil, viajava com notas fiscais inidôneas, ou seja, documentos que não são considerados válidos pelo fisco.

A secretaria informou que a carga apreendida estava acompanhada com notas fiscais que informavam uma operação de venda, tendo como remetente uma empresa de Goianorte, no Tocantins, destinada ao município de Divinópolis, em Minas Gerais. No entanto, a suspeita dos fiscais é de que o minério tenha sido extraído ilegalmente no Pará.

“Se o minério estava no Tocantins e deveria ir para Minas Gerais, não tem como passar pelo Pará. Na verdade, este minério foi extraído no estado do Pará e se escapasse da fiscalização estadual iria para Minas Gerais sem o recolhimento do imposto. Não tem como o veículo sair do Tocantins, vir ao Pará e depois descer para MG”, explicou o coordenador de mercadorias em trânsito da Sefa em Belém, auditor fiscal de receitas estaduais, Volnandes Pereira.

Ainda de acordo com a Sefa, este tipo de ocorrência é chamado de “quebra de trânsito”. O caso foi comunicado à Polícia Federal (PF) e a carga foi entregue nesta quarta-feira (29), para apuração dos possíveis crimes ambientais e de falsidade de documentos, e os procedimentos cabíveis.