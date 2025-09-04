Pará reduz em mais de 90% os focos de incêndio florestal em agosto de 2025

Em agosto de 2025, o Pará obteve um dos melhores resultados no enfrentamento ao fogo, registrando uma redução de 90,5% nos focos de incêndio florestal em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), analisados pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Às vésperas do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, os dados registraram 1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período em 2024, reforçando o compromisso do Governo do Pará com a conservação da floresta e qualidade de vida da população.

O desempenho é resultado da execução do Pará Sem Fogo, Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais lançado neste ano pelo governador Helder Barbalho, e do fortalecimento das operações de comando e controle.

“A redução histórica registrada em agosto é fruto do esforço do Governo do Pará e do trabalho integrado em proteger a floresta e as pessoas que vivem nela. Seguimos fortalecendo nossas ações de comando e controle para que o Estado esteja ainda mais preparado no enfrentamento aos incêndios florestais e dos eventos climáticos extremos, com foco na conservação da Amazônia e na qualidade de vida dos paraenses”, declarou o governador.

O programa estadual, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, atua em quatro eixos: monitoramento em tempo real, prevenção com base em ciência, resposta rápida coordenada e capacitação de brigadas locais. Também prevê a instalação de um Centro Integrado Multiagências, reunindo órgãos ambientais, agropecuários e de proteção comunitária em um único comando de operações.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão, os números comprovam a eficácia das ações estratégicas. “A redução drástica nos focos de incêndio florestal mostra que prevenção, resposta rápida e alternativas sustentáveis ao uso do fogo são ferramentas essenciais para proteger a Amazônia e reduzir os riscos às comunidades”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará destacou a importância da atuação em campo. “Nossas equipes têm estado em todas as regiões paraenses, atuando no combate direto às chamas, treinando brigadas e trabalhando preventivamente nas comunidades. Essa presença permanente, integração com outros órgãos e o apoio irrestrito do Governo do Estado foram decisivas para alcançar esse resultado”, ressaltou o coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Com o decreto estadual nº 4.868, que declarou emergência ambiental e climática por 180 dias, o Governo pretende ampliar ainda mais as ações do Pará Sem Fogo, garantindo maior capacidade de resposta diante de incêndios florestais e eventos climáticos extremos.