COP 30 incluirá crianças e adolescentes nos debates climáticos

Balanço Ético Global escuta jovens de 11 a 17 anos em rodas de conversa organizadas por escolas e comunidades

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Crianças e adolescentes de 11 a 17 anos poderão participar dos debates sobre a crise climática por meio de rodas de conversa organizadas por escolas, coletivos e movimentos sociais. A escuta faz parte do Balanço Ético Global (BEG), iniciativa ligada à presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) que amplia a participação social nas decisões sobre o futuro do planeta.

O BEG é uma proposta da presidência brasileira da COP 30 com apoio da ONU e de ministérios federais. O objetivo é ouvir diferentes setores da sociedade sobre ética, justiça e responsabilidade diante das mudanças climáticas. Agora, o foco se estende também às juventudes.

A participação ocorre por meio de diálogos autogestionados, realizados de forma livre por educadores, escolas, famílias, coletivos e redes comunitárias. Para integrar oficialmente o processo, os encontros precisam ter no mínimo 20 participantes, seguir diretrizes específicas e responder a uma das cinco perguntas orientadoras do projeto.

“É fundamental que crianças e adolescentes tenham suas vozes ouvidas para opinar sobre formas de evitar que esse colapso aconteça”, afirma Isis Akemi, coordenadora do Ministério do Meio Ambiente.

Diálogo

Os encontros seguem a proposta metodológica do BEG, adaptada com linguagem acessível, lúdica e respeitosa às formas de expressão de crianças e adolescentes. A ideia é garantir uma escuta genuína, sem gerar ansiedade ou repetir discursos prontos.

“Temos que ter cuidado na condução desses diálogos. Não queremos ouvir aquilo que desejamos ouvir, mas, sim, o que eles realmente pensam”, diz a consultora Fernanda Oliveira.

O que é o BEG?

Inspirado no Acordo de Paris, o Balanço Ético Global propõe uma escuta ampla sobre os valores que precisam ser transformados frente à crise climática. As reflexões reunidas serão levadas como insumos simbólicos e políticos à Conferência do Clima da ONU, marcada para novembro, em Belém.

