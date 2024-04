Pará ocupa 4º lugar no ranking nacional de mortes por choque elétrico

O Pará se destacou como o estado com mais registros de acidentes com choque elétrico na região Norte em 2023, com 49 acidentes, sendo 45 com vítimas. O número coloca o estado paraense em 4º lugar no ranking nacional de mortes em decorrência de choques, perdendo apenas para Bahia, com 61 fatalidades; Rio Grande do Sul, com 52; e São Paulo, com 49. Em 2023, no Brasil, foram registrados 986 acidentes, enquanto, em 2022, foram 853, representando um aumento de 15,59%. Na região Norte, esse aumento foi gradativo, sendo 117 em 2021; 120 em 2022; e 127 em 2023.

Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), o número de acidentes com choque elétrico voltou a subir no Brasil. O estudo da Associação revela ainda que dos 986 acidentes de 2023 no país, 27,8% ocorreram em áreas residenciais. Foram 274 acidentes com choque elétrico dentro das casas das famílias brasileiras, e 210 deles resultaram em vidas perdidas.

A Equatorial Pará orienta sobre os cuidados necessários para evitar ocorrências. Diante dos números, a empresa lembra que atividades e serviços que envolvem energia elétrica precisam ser feitos de forma segura e responsável. Somente os profissionais da distribuidora de energia estão aptos a realizarem atividades de intervenção no Sistema Elétrico de Potência (SEP), como subir em postes, manusear a rede, trocar transformadores, manobrar chaves, dentre outras ações, pois são preparados para desenvolver o trabalho com segurança.

VEJA MAIS

Além de ser crime previsto no artigo 265 do Código Penal Brasileiro, a intervenção na rede por quem não é autorizado, coloca em risco a vida de muitas pessoas, como afirma a Técnica de Segurança do Trabalho da Equatorial Pará, Natália Pirovano.

"Por conhecermos os perigos dessas atividades, temos sempre a preocupação de alertar à comunidade sobre os riscos de interferência na rede. Não queremos que vidas sejam perdidas por conta dessa prática. Um acidente pode acontecer mesmo sem haver contato direto com os fios. Há casos em que somente a proximidade pode gerar uma descarga por indução", reforça Natália.

Furto de energia

Um dos motivos para intervenções na rede elétrica por terceiros é a intenção de furto de energia, que é crime, conforme o artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A prática ainda apresenta grandes perigos e gera enormes prejuízos à sociedade.

Na maioria das vezes, quem realiza essas atividades ilegais não possui capacitação adequada e habilidade para o serviço, gerando então os acidentes. Outro prejuízo que a prática causa é a falta de energia, que pode afetar milhares de pessoas.