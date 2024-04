Ator que interpretava Jesus recebe choque elétrico durante encenação da Paixão de Cristo

Um homem de 24 anos recebeu um choque elétrico ao encostar na fiação elétrica enquanto interpretava o papel de Jesus durante uma encenação da Paixão de Cristo na cidade de Colomba, na Guatemala. O caso aconteceu na última sexta-feira (29), durante a encenação da Via Sacra, evento tradicional da Semana Santa em que a crucificação de Cristo é simulada.

A representação precisou ser interrompida porque o ator sofreu queimaduras, mas não teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade após ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, segundo a imprensa local.

O incidente foi registrado por espectadores da dramatização. Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível observar o momento em que o ator recebe a descarga elétrica e, logo em seguida, as pessoas correndo ao verem as faíscas saindo da fiação elétrica. A situação ocorreu quando a cruz com o homem foi erguida e acabou encostando em fios.

Também em uma publicação nas redes sociais, os bombeiros da cidade de Colomba Costa Cuca, no departamento de Quetzaltenango, relataram terem feito o atendimento durante "uma atividade tradicional da Páscoa". Nas fotos divulgadas, o homem aparece em pé, caminhando com ajuda de outra pessoa, em frente a uma unidade de saúde.