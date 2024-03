Homem e criança de 5 anos morrem após choques elétricos

Um homem de 54 anos e uma criança de 5 morreram, no último sábado (16), após receberem choques elétricos nas cidades de Jacobina e Itaguaçu da Bahia, municípios localizados no norte e oeste do estado, respectivamente. Segundo a Polícia Civil, Robson Dantas da Silva estava na Rua do Pará, em Jacobina, enquanto realizava um serviço de pedreiro na própria casa e precisou mexer em um ponto de luz. Pessoas que testemunharam o ocorrido disseram que o homem caiu da escada e bateu a cabeça em uma quina após receber o choque da fiação.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram até o local da ocorrência, mas Robson não resistiu e morreu.

Ainda no sábado, na zona rural de Itaguaçu da Bahia, Miguel Araújo Antunes, de 5 anos, estava no sítio da avó quando foi encontrado caído com queimaduras pelo rosto e nas mãos. A criança chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Itaguaçu, onde constataram a morte por descarga elétrica. O corpo do menino foi sepultado no final da tarde de domingo (17), em Xique-Xique, há 40 km da cidade onde faleceu. Não há informações de como ocorreu o acidente.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)