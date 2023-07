Mulher é eletrocutada enquanto utilizava lavadora de alta pressão na calçada

Um trágico acidente ocorreu em Joinville, norte de Santa Catarina, quando Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, foi eletrocutada enquanto utilizava uma lavadora de alta pressão para limpar a calçada de sua residência. A amiga da vítima, Suzana Marina, relatou que o acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira (25).

Ao ouvir os gritos de socorro da filha de Daiani, de 14 anos, um vizinho que morava na casa atrás imediatamente pulou o muro e encontrou a mulher caída no chão. Segundo o relato dele à Polícia Militar, havia uma quantidade significativa de água ao redor do corpo da vítima, e o equipamento estava caído próximo a ela.

Enquanto aguardavam a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), outros moradores do bairro se uniram ao vizinho para tentar reanimar a vítima ao se depararem com a situação.

Marido foi avisado da tragédia pela enteada

Quando os socorristas do Samu chegaram, prosseguiram com os esforços de reanimação, porém, infelizmente, a morte de Daiani foi constatada em seguida.

O marido da mulher estava na casa do pai no momento do acidente e foi informado sobre o ocorrido pela enteada.

A Polícia Científica foi acionada e encaminhou o corpo de Daiani para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o procedimento de necropsia. O acontecimento foi registrado em um boletim de ocorrência.