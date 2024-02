Jovem morre após levar choque elétrico em microfone dentro da igreja

Uma jovem de apenas 16 anos morreu na noite de sábado (17), após ser vítima de um choque elétrico durante um culto em uma igreja evangélica na comunidade de Cumarú, em Senador La Rocque, no Maranhão. Rubyane Monteiro da Conceição estava cantando quando a descarga elétrica veio do microfone.

Segundo relatos de testemunhas, a tragédia aconteceu enquanto Rubyane manuseava um microfone que estava ligado à rede elétrica. A jovem recebeu uma descarga elétrica fulminante e, apesar de ter sido socorrida e levada às pressas ao hospital local, não resistiu às graves complicações do choque.

O caso gerou grande comoção na comunidade local e em cidades próximas. Rubyane era estudante no Centro de Ensino Salomão Cury Rad, que emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido e prestando condolências à família da jovem.

A Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) foi acionada ao local e registrou o boletim de ocorrência. Uma investigação será aberta para apurar as causas do acidente e responsabilizar os responsáveis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)