Mulher morre após levar choque ao dormir com celular na tomada

Nesta segunda-feira (29), uma mulher de 32 anos foi encontrada carbonizada em sua residência, suspeita de ter sofrido um choque elétrico enquanto dormia com o celular conectado à tomada. O caso aconteceu no município de Santa Rita, no Maranhão.

De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, Fernanda Alves de Souza foi encontrada sem vida junto a alguns objetos, que foram consumidos pelo fogo. A vítima, que não tinha filhos, estava sozinha em casa.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e, ao chegar, a vítima já estava sem vida. O laudo médico, que revelará a causa exata da morte, ainda não foi liberado pela perícia.

Segundo as autoridades policiais, a hipótese inicial é de que Fernanda tenha sofrido um choque elétrico ao manusear o celular conectado à tomada enquanto dormia. A Equatorial Energia alerta para os perigos dessa prática e reforça a importância de seguir medidas de segurança.

A empresa distribuidora de energia recomenda que não se deve manusear o aparelho de celular ou smartphone enquanto estiver conectado à fonte de energia. O risco de acidente aumenta devido ao superaquecimento das baterias durante o carregamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)