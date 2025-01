Pará está entre os estados em alerta para fortes chuvas, aponta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (2) alertas meteorológicos para boa parte do Brasil, incluindo o Pará, devido ao risco de chuvas intensas nos próximos dias. Segundo a previsão, diversas regiões podem enfrentar acumulados entre 50 e 100 milímetros de precipitação por dia, com possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Pará, assim como outros estados do Norte, está sob aviso meteorológico de níveis laranja e amarelo. Em destaque, a região de Manaus (AM) enfrenta risco maior, com alerta de perigo e registros de cortes de energia. As chuvas intensas devem variar entre 30 e 50 milímetros por dia em algumas áreas, o que reforça a necessidade de atenção e medidas preventivas por parte da população e dos órgãos competentes.

Além do Norte, estados de todas as regiões do Brasil estão sob o mesmo alerta, como Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. O Distrito Federal também entrou na lista de áreas sob risco.

VEJA MAIS

Chuvas no Sul

No extremo sul do país, Porto Alegre (RS) enfrenta desde o dia 1º de janeiro fortes chuvas que resultaram em alagamentos em diversos bairros, como Navegantes, Humaitá e o centro da cidade. Relatos de moradores nas redes sociais mostram ruas inundadas, dificuldades no trânsito e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Com a previsão de mais pancadas de chuva para os próximos dias, o Inmet orienta os moradores das áreas afetadas, incluindo o Pará, a evitarem o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica e a buscarem abrigo em locais seguros.