Fique atento a 5 doenças que podem chegar com as fortes chuvas e alagamentos; confira

Períodos de fortes e frequentes chuvas são registrados todos os anos e, com eles, as cheias e os alagamentos costumam ser corriqueiros, principalmente nas regiões mais distantes das capitais, uma vez que, em sua maioria, não possuem sistemas eficazes ou suficientes de saneamento e drenagem.

Com as ruas cheias, é comum que algumas doenças tenham um pico maior de incidência, já que boa parte dessa água costuma estar contaminada com dejetos, esgotos, lixos, parasitas, entre outros.

A exposição às águas contaminadas, seja por contato direto durante a limpeza de residências inundadas ou indiretamente, através do consumo de água não tratada, coloca a população em risco.

Confira cinco das principais doenças frequentes em períodos de fortes chuvas e alagamentos:

5 doenças comuns nas cheias e alagamentos

1 - Leptospirose

A leptospirose é transmitida pela urina de animais infectados, especialmente ratos, que pode contaminar a água e o solo durante enchentes.

Os principais sintomas envolvem:

Febre

Dor de cabeça

Dores musculares (principalmente na panturrilha)

Icterícia (amarelamento da pele e dos olhos)

Hemorragias

Insuficiência renal

2- Hepatite A

A hepatite A é uma doença viral que se espalha através do consumo de água ou alimentos contaminados.

Os principais sintomas envolvem:

Febre

Mal-estar

Perda de apetite

Diarreia

Náuseas

Desconforto abdominal

Pele e olhos amarelados

3- Diarreicas Agudas

As diarreicas Agudas são causadas por diversos agentes infecciosos como bactérias, vírus e protozoários, essas doenças são transmitidas pela ingestão de água contaminada.

Os principais sintomas envolvem:

Diarreia

Vômito

Cólicas abdominais

Febre

Desidratação

4- Febre Tifoide

A febre Tifoide usada pela bactéria Salmonella typhi, transmitida através do consumo de água ou alimentos contaminados.

Os principais sintomas envolvem:

Febre alta

Fraqueza

Dor de estômago

Dor de cabeça

Perda de apetite

Erupções cutâneas

5- Dermatites

Transmissão: O contato direto com águas contaminadas pode causar infecções cutâneas.

Os principais sintomas envolvem:

Coceira

Vermelhidão

Erupções na pele

Dor

Inchaço.

Prevenção e cuidados

Além da atenção aos sintomas, é fundamental adotar medidas preventivas para minimizar os riscos. Isso inclui o uso de equipamentos de proteção individual durante a limpeza de áreas afetadas, a purificação da água antes do consumo, e a manutenção de práticas de higiene rigorosas.

A conscientização sobre os riscos à saúde associados às enchentes e a adoção de medidas preventivas são passos essenciais para proteger a comunidade.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com