Ophir Loyola realiza primeira radiocirurgia estereotáxica pelo SUS no Pará

O vigia Edvaldo dos Prazeres, de 49 anos, foi o primeiro paciente submetido à radiocirurgia estereotáxica no Centro de Radioterapia do Hospital Ophir Loyola (HOL), nesta quinta-feira (17). A técnica, minimamente invasiva, permite a aplicação de uma dose única e precisa de radiação, sem necessidade de cortes, reacendendo a esperança do mojuense, que já havia passado por quatro cirurgias para tratar um meningioma atípico — um tumor cerebral benigno com recorrência após remoções anteriores.

O procedimento foi realizado em um dos aceleradores lineares Halcyon™️ – Varian, adquiridos pelo Governo do Estado no ano passado. Considerados os mais modernos em termos de precisão, velocidade e qualidade para radioterapia, os equipamentos consolidam o HOL como referência no tratamento oncológico na região Norte.

“Primeiramente, entrego tudo nas mãos de Deus e, depois, nas mãos dos médicos. Vai dar tudo certo, tenho fé nisso”, disse Edvaldo, confiante. “Recebi todas as orientações da equipe médica e sei como o procedimento foi realizado. Estou bem animado. Mesmo sendo o primeiro a passar por isso, me sinto seguro.” Após a intervenção terapêutica, ele retornou para casa no mesmo dia.

Edvaldo dos Prazeres foi o primeiro paciente submetido ao procedimento, após passar por quatro cirurgias para tratar um meningioma atípico (Divulgação / Agência Pará)

A radiocirurgia dispensa a craniotomia (cirurgia com abertura do crânio) e permite que o paciente tenha alta no mesmo dia, com pouco ou nenhum efeito colateral significativo. O tratamento pode ser feito em uma, três ou até cinco sessões, dependendo da dosagem e do tamanho da lesão. Durante o procedimento, o paciente é imobilizado com uma máscara, enquanto a radiação de alta potência é aplicada diretamente na lesão, com alta precisão. A recuperação costuma ser rápida e o impacto sobre a rotina do paciente é mínimo.

“Este é um marco importante para todos nós. A realização desse procedimento com excelência reforça nosso compromisso com a inovação, a segurança do paciente e a humanização do cuidado. Cada avanço como esse é resultado de muito trabalho, dedicação e competência da nossa equipe. É um orgulho ver o serviço se consolidando como referência e transformando vidas com tecnologia e precisão”, destacou o diretor-geral do HOL, Heraldo Pedreira.

O radio-oncologista Dionísio Bentes explicou que a técnica é uma alternativa eficaz ao procedimento cirúrgico convencional, utilizando uma alta dose de radiação ionizante em lesões pequenas. “Concentramos uma dosagem de 1.500 centigray em um curto intervalo, com precisão milimétrica, o que caracteriza a estereotaxia. Localizamos a lesão com exatidão e uma margem de segurança, protegendo áreas nobres do sistema nervoso central, como as responsáveis pelas funções motoras, cognitivas e de memória. Isso torna a técnica segura e eficaz”, detalhou.

Segundo o especialista, o paciente passa por uma preparação prévia, com exames de imagem atualizados, como a ressonância magnética. “Na radioterapia, realizamos uma tomografia de simulação com cortes finos que nos permite desenhar o volume tumoral. Depois, fundimos as imagens da ressonância com as da tomografia para localizar com precisão o ponto exato da lesão. Assim, garantimos que a alta dose de radiação atinja a área certa, com segurança”, completou.

O físico-médico Eduardo Faria explicou que, por se tratar de um procedimento com alta dose de radiação, o controle de qualidade é rigoroso. “Mesmo após aprovação no teste inicial, repetimos todo o processo duas vezes para garantir máxima segurança. O equipamento possui um sistema interno que compara a dose planejada com a aplicada, além de contarmos com dispositivos externos, como câmaras de ionização e detectores planares, para reforçar a precisão na entrega do feixe de radiação”, explicou.

Ele também destacou a ação da radiação ionizante sobre o tumor: “A radiação atua de duas formas: diretamente, ao romper o DNA da célula tumoral, e indiretamente, ao quebrar moléculas de água e gerar radicais livres que também destroem essas células. É a combinação dessas ações que torna a radiocirurgia tão eficaz”, afirmou Faria.

O físico-médico Eduardo Faria mostra o planejamento do tratamento do paciente (Divuolgação / Agência Pará)

Avanço nos atendimentos

Desde março deste ano, quando o Centro de Radioterapia do HOL recebeu a licença de operação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), quase 200 pacientes já concluíram seus tratamentos. A autorização, concedida pela autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), permitiu que, apenas duas horas após a liberação, o serviço já estivesse em funcionamento.

De acordo com o médico radioterapeuta Cláudio Reis, o hospital registrou aumento expressivo na produtividade. “Entre os dias 17 de março e 16 de abril, cerca de 200 pacientes concluíram a radioterapia externa e outros 220 iniciaram seus tratamentos. Também realizamos aproximadamente 160 inserções mensais de braquiterapia, que correspondem a cerca de 50 pacientes tratados por mês, já que cada tratamento envolve de três a quatro sessões”, afirmou.

Segundo ele, a expectativa é de que esse número aumente ainda mais. Atualmente, apenas um dos aceleradores lineares funciona em tempo integral. O segundo opera em meio período. “Com a contratação de novos profissionais e a ampliação dos turnos, estimamos alcançar 240 pacientes por mês em teleterapia, além dos atendidos pela braquiterapia, totalizando cerca de 300 procedimentos mensais”, informou.

Reis também ressaltou que o crescimento do serviço não é apenas numérico, mas também técnico. “O avanço não é só na quantidade, mas na complexidade dos tratamentos. Estamos lidando com casos mais desafiadores, utilizando técnicas avançadas como IMRT, IGRT, RapidArc e VMAT, que exigem um alto nível técnico de toda a equipe — médicos, físicos e técnicos”, disse.

“É um crescimento muito expressivo que nos coloca entre os maiores serviços do Brasil. Poucas instituições atingem esse volume de atendimentos, como o Inca, o A.C. Camargo, o Hospital de Câncer de Barretos e o Hospital de Fortaleza. É, sem dúvida, um grande motivo de orgulho para todos nós”, concluiu.