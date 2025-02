Investimentos em saúde pelo Governo garantem cirurgias ortopédicas nos joelhos

Com os avanços tecnológicos realizados nos últimos meses, o Hospital Público Estadual Galileu, na Região Metropolitana de Belém, alcança um marco histórico. Pela primeira vez, a unidade agora realiza cirurgias ortopédicas por artroscopia. A operação usa pequenas incisões e permite visualizar e tratar lesões dentro da articulação dos joelhos. Já foram feitas duas intervenções no HPEG, no final de janeiro, e, neste mês de fevereiro, o procedimento vai entrar no rol cirúrgico da instituição.

A equipe de Saúde do Hospital Galileu explica que a cirurgia com artroscopia é capaz de tratar doenças como lesões de menisco, cartilagem, ligamentos cruzados, cinco corpos livres – fragmentos soltos na articulação, inflamação interna do joelho (sinovite) e fibrose da articulação. Com a técnica moderna, não há necessidade de grandes incisões, o que causa menos dor no paciente.

A primeira paciente a passar pelo procedimento tem 49 anos e mora em Belém. Ela foi vítima de atropelamento em 2022, e ficou com um trauma no joelho direito. Com fortes dores, a paciente foi encaminhada para o ambulatório da unidade, e recebia tratamento desde julho de 2024. Os exames evidenciaram uma ruptura parcial de LCA (Ligamento Cruzado Anterior) e uma lesão de menisco. A cirurgia foi considerada um sucesso e a paciente já teve alta hospitalar.

Pioneirismo no procedimento moderno

O médico ortopedista Marcus Preti, diretor clínico do HPEG, destaca que o procedimento representa um avanço significativo para o tratamento de doenças articulares na região.

“A artroscopia permite o diagnóstico e o tratamento de lesões nas articulações por meio de pequenas incisões, reduzindo o tempo de recuperação, a dor pós-operatória e o risco de complicações. Este é um passo importante para o nosso hospital e para toda a comunidade, pois amplia as possibilidades de tratamento com mais segurança e eficiência”, frisa Preti.

Ao total, estão previstos, para fevereiro, 15 procedimentos de artroscopia na unidade. “O HPEG reafirma seu compromisso com a inovação e a excelência no cuidado à saúde, trazendo o que há de mais moderno em técnicas cirúrgicas para a população de Belém e região”, completou o ortopedista Marcus Preti.

Acesso para tratamento ambulatorial e cirurgias

O procedimento é eletivo e totalmente gratuito, realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para ter acesso a este serviço, o paciente deve ser regulado pela Central de Regulação do Estado, ou fazer parte do atendimento ambulatorial da unidade e ter indicações do ortopedista.

O diretor executivo da unidade, Cledes Silva, enfatiza a satisfação do HPEG. “Não é apenas pelo pioneirismo, mas pela possibilidade de melhor resolutividade aos usuários, 100% SUS, beneficiados com a possibilidade de menor dor pós-cirúrgica; menor tempo internado; menor risco de infecção; e maior recuperação cirúrgica”, destacou o administrador hospitalar.

Por ser estratégico no atendimento de trauma-ortopédico na rede pública estadual de saúde do Pará, no ano passado, o Governo do Estado investiu na modernização e na reconstrução do prédio do Hospital Galileu.

A unidade completou uma década de serviço aos paraenses e recebeu novos aparelhos de ar-condicionado, uma máquina de raios-X, camas hospitalares, e um arco cirúrgico, possibilitando a realização da artroscopia. Os avanços resultam no acesso seguro e eficiente dos usuários do SUS.

Administrado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), o Hospital garante cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade. São realizados no HPGE, por exemplo, procedimentos em fratura diafisária da tíbia, fratura distal do antebraço e mão, osteomielite crônica e aguda,

O Hospital Galileu dispõe de 104 leitos de internação e mantém, ainda, o serviço de reconstrução e alongamento ósseo, cirurgias de traqueia e urológica, como hiperplasia prostática benigna, exclusão renal e triagem com biópsia de próstata, além de realizar cirurgias torácicas.