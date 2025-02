Computron Belém oferece cursos profissionalizantes para quem quer avançar no mercado de trabalho

Entrar no mercado de trabalho pode ser um verdadeiro desafio para muita gente. Por esse motivo, contar com uma boa preparação para encarar o mercado é fundamental para aumentar a competitividade profissional e garantir as melhores colocações. Investir em cursos profissionalizantes é uma excelente opção para quem procura colocação, além de aperfeiçoamento e atualização na área. A Computron Cursos é referência na preparação para o mercado de trabalho em Belém.

"A Computron alia teoria e prática para garantir que os alunos saiam prontos para atuar na área escolhida. Além disso, os cursos são atualizados conforme as demandas do mercado. Os alunos realizam atividades práticas e simulações de trabalho. Além disso, há suporte na construção de currículo e dicas para entrevistas", ressalta Kellen Siqueira, representante da Computron.

Entre os principais diferenciais dos cursos profissionais oferecidos pela Computron Cursos Belém estão a metodologia prática e dinhâmica, com foco no aprendizado; professores experientes e qualificados; estrutura moderna e equipamentos atualizados; certificação reconhecida no mercado; além do apoio ao aluno na busca por oportunidades de trabalho, por meio de parcerias com empresas para facilitar a inserção profissional.

Com a COP 30, a demanda por cursos profissionalizantes na capital paraense está em alta durante este ano. Pensando nisso, a Computron Cursos Belém está oferecendo cursos estratégicos para quem deseja se destacar durante a COP 30, como informática, administração e inglês.

Computron Cursos conta com cursos estratégicos para quem deseja se destacar durante a COP 30 (André Oliveira/O Liberal)

"Aprender inglês será um grande diferencial, já que o evento receberá visitantes de todo o mundo, aumentando a demanda por profissionais que saibam se comunicar com estrangeiros. Além disso, grandes eventos movimentam setores como tecnologia, turismo e serviços, abrindo muitas oportunidades de trabalho. Se preparar agora é essencial para aproveitar essas chances antes, durante e depois da COP 30", destaca a representante da Computron.

A Computron Cursos oferece uma ampla variedade de cursos profissionalizantes, como massoterapia e limpeza de pele, estética 5 em 1, automaquiagem, micropigmentação de lábios e sobrancelhas, cabeleireiro profissional, barbeiro profissional e artístico, manicupe e SPA dos pés, confeitaria completa, cake design, gastronomia e culinária paraense, refrigeração e climatização, eletricista residencial e predial, manutenção de celular, corte e costura, administração e gestão, agente de portaria, enfermagem básica e cuidador de idosos, informática básica e avançada, além de inglês.

A Computron Cursos Belém fica localizada na avenida Governador José Malcher, 2595, entre José Bonifácio e Castelo Branco, em frente à Farmafórmula, no bairro de São Brás. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp 9198910-2057 e comece sua jornada profissional com a Computron!