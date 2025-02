Governo do Pará contribui para a qualificação de 7 mil na área da saúde

Mais de 7 mil pessoas participaram de qualificações promovidas pela Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará (ETSUS) “Manuel Ayres”, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), de 2019 a 2024. A instituição capacita profissionais da saúde de nível médio e de pós-graduação, contemplando, prioritariamente, os trabalhadores das três esferas do SUS – federal, estadual e municipal. A entidade segue as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.

Atualmente, os participantes do curso são dos municípios de Breves, Santa Luzia, Santa Bárbara e Capanema. “A aproximação entre a saúde e a educação é preciosa para o SUS. A formação de nível médio em saúde é importante para a equidade em saúde, promovendo o desenvolvimento de estratégias para a qualificação dos profissionais de saúde de nível médio/técnico, com foco no aperfeiçoamento do SUS, especialmente, porque os trabalhadores do SUS são compostos por aproximadamente, 90% de profissionais de nível médio”, ressalta Elizeth Braga, diretora da ETSUS.

Informações e Aprendizados

Servidora municipal e especialista em psicopedagogia, Elisângela Viana, foi uma das 32 participantes da primeira turma de 2022 do Curso Técnico em Vigilância em Saúde (TVS), formada em 2024. “Foi um período de aprendizado, comprometimento e, acima de tudo, de informação", disse a profissional.

"Além de promover mais acesso à formação de profissionais da saúde que buscam oportunidades como essa, a Escola Técnica do SUS transforma a vida de muitos trabalhadores da área”, afirma Elisângela Viana.

A ETSUS foi instalada no Estado há 19 anos e faz parte da Rede de Escolas Técnicas do SUS, criada pelo Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A Escola foi criada para facilitar a articulação entre as 36 Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde existentes no país. Em novembro de 2021, o Governo do Estado entregou as obras das novas instalações da escola no Pará.

Cursos e formações

Entre as principais formações oferecidas pelo ETSUS, estão os cursos de Formação no Acolhimento da População LGBTQI+ com foco nas Pessoas Travestis e Transexuais em Espaços de Saúde do SUS, vinculado ao projeto estadual ‘Casulo’; de conselheiros indígenas; de cuidador de idoso; de libras I e II, com a promoção de inclusão e igualdade; de aromaterapia; e de humanização com ênfase na florestania.

A Escola Técnica do SUS promove outras dezenas de cursos por todo o Pará, de forma presencial e, por meio da Educação a Distância (EAD), a exemplo de cursos para auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias; conselheiros municipais de saúde, além de formações sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Pneps); especialização técnica de nível médio em oncologia; qualificação em gestão; segurança do trabalho em serviços de saúde; vigilância sanitária; saúde mental, entre outros.

Serviço:

A ETSUS funciona na travessa da Estrela, n° 2342, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Para mais informações, ligue (91) 3202-9303.