Capacita COP30 abre 890 vagas para novas turmas em 24 cursos

O programa Capacita COP 30 começou a sexta etapa de cursos, na quinta-feira (30), com a oferta de novas vagas para capacitação profissional. A iniciativa é do Governo do Estado do Pará com o objetivo de qualificar profissionais paraenses para atuarem na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, em novembro de 2025.

A iniciativa promovida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) disponibiliza 890 vagas nos cursos voltados para o setor turístico, gastronômico e de atendimento ao público.

No total são 24 cursos gratuitos distribuídos em cinco cidades. Os cursos serão ofertados de forma presencial na Região Metropolitana de Belém e nos municípios de Salinópolis, Santarém, Castanhal e Soure. O Início das aulas será a partir do dia 03 de fevereiro.

Confira os cursos

São disponibilizados os cursos de Marketing e Vendas no Setor de Turismo, Inglês Avançado para Negócios Turísticos, Receptividade e Informações Turísticas para Serviços de Transporte e Mobilidade.

Também, estão disponíveis, cursos de Inglês Básico para Negócios Turísticos, Inglês Intermediário para Negócios Turísticos, Preparação de Produtos da Panificação e Confeitaria com Ingredientes Regionais, Turismo Sustentável: Liderança e Inovação, Excelência no Atendimento nos Serviços em Recepcionista, Libras Básico, Gestão de Turismo em Espaços Culturais, Oratória: Técnicas de Excelência na Arte de Falar em Público e Manipulação e Métodos de Conservação de Alimentos.

O coordenador do programa, Andrey Rabelo, reforçou o convite para a participação nas qualificações. "Convidamos todos os interessados a se inscreverem nesta oferta de cursos, pois essa capacitação será essencial para quem deseja atuar diretamente na COP 30”, afirma Andrey.

O Capacita COP30 já certificou 14 mil pessoas, e a Sectet destaca que ainda existem vagas gratuitas para a capacitação em inglês, ofertadas através da parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil, Solar Coca-Cola e a EF Education First para quem tem interesse em cursar na modalidade online.

Victor Dias, titular da Sectet, ressaltou a relevância do programa. "Com o Capacita COP 30, estamos apenas preparando profissionais, e construindo um legado de qualificação e oportunidades”, disse o secretário.

Serviço:

As inscrições podem ser feitas na plataforma oficial do Programa.