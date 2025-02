28ª Mostra de Cinema: Presidente da Embratur confirma edital para produção audiovisual na Amazônia

A 28ª Mostra de Cinema está acontecendo em Tiradentes, Minas Gerais, desde o dia 24 de janeiro. O colunista e jornalista Ismaelino Pinto, escutou com exclusividade a diretora da Mostra Raquel Hallack e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo. Com o propósito de divulgar e lançar produções nacionais contemporâneas, além de apresentar ao público a diversidade na produção de 140 filmes, de 21 estados do Brasil, a mostra abre espaço para outras discussões. Iniciativas que conectam o cinema, a economia criativa e o turismo, são formas de consolidar o audiovisual como uma potente ferramenta na promoção da imagem do Brasil no cenário global.

Considerado um dos eventos mais importantes do calendário audiovisual, a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes reúne diversas personalidades da cena como produtores, realizadores, atores e entusiastas do cinema nacional. Raquel Hallak, diretora da Mostra, comentou sobre o evento que abre o calendário audiovisual brasileiro. “As mostras são temáticas e que não se resume só a exibir filmes. Nós temos uma programação de reflexão muito intensa, o tema ‘Que Cinema é Esse?’ tem o objetivo de causar a indagação mesmo. Queremos que as pessoas saibam identificar de onde é cada produção.”, destaca Raquel.

Além disso, nesta edição da Mostra, o presidente do Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, falou sobre a importância do evento e a parceria da cultura com o turismo. “A gente quer aproximar essa relação do audiovisual com a promoção do Brasil com esse universo do turismo. O audiovisual é muito premiado. Nós estamos à beira de ganhar o Oscar e o Brasil batendo todos os recordes com relação ao número de receitas e ao número de turistas internacionais.”, ressaltou o presidente da Embratur.

Além da importância dessa proximidade do turismo com a cultura, Marcelo revelou o lançamento de um novo edital para curta-metragens na Amazônia. “A gente tá lançando o segundo edital de produção de curta-metragem. Esse direcionado a Amazônia. A gente quer promover a Amazônia, quer gerar emprego e renda na Amazônia. Queremos que a Amazônia seja um destino turístico internacional e a gente utiliza essa ferramenta do audiovisual para isso. Por isso os curtas direcionados a promover a Amazônia.”, destacou.

Segundo Marcelo Freixo, a tarefa de transformar a Amazônia em um destino turístico internacional foi um pedido do presidente Lula a ele. “A Amazônia precisa de atividades legais para combater as atividades ilegais. Quando você destrói um garimpo ilegal, você tem que construir uma alternativa legal que gere emprego e renda para os povos que são as raízes daquela floresta. Então, o audiovisual e o turismo são uma grande ferramenta para chegarmos na Amazônia.”, disse Marcelo.

Alinhado com os esforços da agência na COP 30, que irá acontecer no mês de novembro em Belém, as inscrições para o novo edital começam neste sábado, dia primeiro de fevereiro, e irão até o dia sete de março. Para esta edição, o investimento será de R$ 100 mil por curta-metragem, diferente da primeira, que investiu R$ 300 mil no total e dividiu em R$ 60 mil para cada produção. “Sabemos do poder transformador do cinema para a promoção do Brasil no cenário internacional. Ao investir no audiovisual, fomentamos o turismo, impulsionamos economias locais e projetamos nossa cultura para o mundo”, afirma Marcelo Freixo, presidente do Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)