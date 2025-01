Prefeitura convoca 351 profissionais da saúde classificados no PSS

Mais de 300 profissionais foram convocados pela Prefeitura de Belém para cargos na área da saúde. Os selecionados devem apresentar a documentação solicitada nesta sexta-feira (25) e sábado (26).

O atendimento será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), localizada na avenida Governador José Malcher, 2128, e na Escola do SUS, na avenida Generalíssimo Deodoro, 1, no bairro Umarizal, das 8h30 às 16h30. Os profissionais devem ficar atentos aos locais de atendimento, que variam de acordo com o cargo em que foram classificados.

Ao todo, 351 candidatos classificados e em cadastro de reserva no PSS para os cargos de Médico, Enfermeiro, Enfermeiro PCD, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem PCD, Odontólogo, Odontólogo PCD, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal PCD deverão se apresentar nos locais definidos no cronograma de contratação, conforme consta no edital. Esses profissionais irão integrar as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

VEJA MAIS

O secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina, destacou a importância da chegada desses novos profissionais para o fortalecimento da saúde pública: “A contratação desses novos profissionais será fundamental para melhorar o atendimento nas comunidades de Belém, especialmente nas áreas mais carentes. Com as novas contratações, vamos ampliar a cobertura das Estratégias Saúde da Família, oferecendo mais qualidade e proximidade no atendimento à população.”

A convocação, destacou, é um reflexo do compromisso da atual gestão com a saúde pública e do contínuo diálogo com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), visando sempre melhorar os serviços oferecidos à população e garantir a eficácia nas ações de saúde.

Convocados devem se apresentar na Sesma e na Escola do SUS

Os convocados devem preencher o formulário eletrônico disponível aqui e anexar os documentos solicitados. Caso não consigam anexar toda a documentação de forma eletrônica, deverão entregá-la pessoalmente no local de apresentação, conforme cronograma descrito no edital.

Os convocados também devem comparecer para retirar a carta de abertura de conta bancária, para o pagamento dos salários.

Confira a lista de documentos que devem ser anexados ao formulário ou entregues:

Carteira de Identidade (frente e verso)

CPF

Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral

Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino)

Comprovante de residência - Atualizado e legível

Diploma ou Certificado, com registro e regularidade no órgão de classe

Duas fotos 3x4 recentes e iguais

Certidão ou Declaração Negativa da Justiça Federal

Certidão ou Declaração Negativa da Justiça Eleitoral

Certidão ou Declaração Negativa da Justiça Estadual

Certidão ou Declaração Negativa da Justiça do Trabalho

Certidão ou Declaração Negativa da Justiça Militar Estadual

Certidão ou Declaração Negativa da Justiça Militar da União

Certidão ou Declaração Negativa do Tribunal de Contas da União (TCU)

Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis (CNJ)

Consulta de Qualificação Cadastral E-Social

Declaração negativa de acumulação de cargos públicos - Conforme Anexo VIII do edital

Declaração negativa de demissão/exoneração “ex officio” - Conforme modelo do edital

Declaração de bens, com assinatura reconhecida em cartório

Declaração de concordância com os termos do edital - Conforme modelo constante no edital

Confira o cronograma de contratação:

Sexta-feira, 24/01 - Entrega de documentação

Local: Sesma, na avenida Governador José Malcher, 2128

Cargos: Enfermeiro, Enfermeiro PCD, Médico, Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem PCD

Local: Escola do SUS, na avenida Generalíssimo Deodoro, 1

Cargos: Odontólogo, Odontólogo PCD, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal PCD

Sábado, 25/01 - Entrega de documentação

Local: Sesma, na avenida Governador José Malcher, 2128

Cargos: Todos os candidatos com documentação ilegível, incompleta e candidatos faltosos

Segunda-feira, 27/01, e Terça-feira, 28/01 - Formalização dos contratos

Local: Sesma, na avenida Governador José Malcher, 2128

Cargos: Enfermeiro, Enfermeiro PCD, Médico, Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem PCD

Local: Escola do SUS, na avenida Generalíssimo Deodoro, 1.

Cargos: Odontólogo, Odontólogo PCD, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal PCD