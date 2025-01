Seduc divulga nova lista de professores classificados em pss; veja como acessar o resultado

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc/PA) divulgou uma nova lista de classificados no processo seletivo para professores da educação básica (PSS 03/2024). A convocação foi divulgada na terça-feira (21) e os selecionados devem enviar os documentos até esta quinta (23).

“Estamos nos aproximando do início de mais um ano letivo. Nossas equipes começaram a Jornada Pedagógica, e hoje convocamos a mais uma leva de professores para fortalecer nosso quadro docente. Essa é uma notícia muito importante para que nossas escolas estejam preparadas para o retorno, e para que possamos oferecer uma educação de qualidade para nossos mais de 560 mil estudantes matriculados neste ano de 2025", disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

A documentação deve ser enviada na área de inscrição do candidato/acompanhe sua inscrição, para análise prévia e pré-assinatura da habilitação da assinatura contratual.

Documentos exigidos:

1. Atestado de aptidão física e mental;

2. Certidão de antecedentes criminais (Estadual e Federal);

3. Comprovante de atualização cadastral do E- SOCIAL, obtida no site de consulta cadastral do INSS.

De acordo com a Seduc, a habilitação do candidato também dependerá da sua disponibilidade de horário, tendo que cumprir a jornada de trabalho e os turnos correspondentes à toda carga horária disponível da disciplina ou da área do conhecimento.

Após envio dos documentos e autorização na área do candidato, os professores devem comparecer às localidades indicadas na lista de convocação com toda a documentação que utilizou para pontuação no PSS 03/2024: diploma de graduação, incluindo histórico do curso e pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), se houver pontuado no momento da inscrição; certificados dos cursos de capacitação realizados até cinco anos antes da data do edital, devidamente registrados pela instituição formadora, legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos, e documentação que comprove a experiência profissional na área ou função a que concorre, nos termos do edital de abertura.