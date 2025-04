Serviços de saúde e doação de sangue: confira o que funciona em Belém durante o feriado prolongado

Com a proximidade do feriado prolongado, que começa nesta sexta-feira (18), com a celebração da Sexta-feira Santa, e segue até a próxima segunda-feira (21), Dia de Tiradentes, os belenenses devem ficar atentos ao funcionamento dos serviços de saúde na capital. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou os horários de atendimento nas unidades vinculadas ao órgão durante os dois feriados.

A Secretaria de Saúde do Pará divulgou o funcionamento das unidades de saúde estaduais para esta sexta-feira (18) e segunda-feira (21). O atendimento será alterado em diversas unidades por conta do feriado prolongado, com retorno das atividades normais previsto para a terça-feira (22).

Unidades especializadas fecham nos dias 18 e 21

As seguintes Unidades de Referência Especializada (UREs) não terão atendimento:

URE Presidente Vargas

URE Demétrio Medrado

URE Marcello Cândia

URE de Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe)

URE Materno-Infantil e Adolescente (Uremia)

Além disso, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II, de gestão estadual, também estarão fechados. O atendimento retorna normalmente na terça-feira (22).

Caps tipo III e UBS da Pedreira mantêm urgência e emergência

As unidades Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira funcionarão apenas para urgência e emergência nos dias 18 e 21, com retomada do atendimento ambulatorial na terça-feira (22).

Hospitais de gestão direta funcionam em regime de plantão

Os hospitais estaduais com gestão direta operarão em esquema de plantão para urgências e pacientes internados:

Santa Casa

Ophir Loyola

Hospital de Clínicas (Belém)

Hospital Regional de Cametá

Hospital Regional de Salinópolis

Hospital Regional de Conceição do Araguaia

Policlínicas e centros especializados não abrem

As seguintes unidades gerenciadas por organizações sociais estarão fechadas nos dias 18 e 21:

Policlínica Metropolitana (Belém)

Policlínica do Lago de Tucuruí

Policlínica de Marabá

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR)

Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea)

Hospitais com atendimento parcial

As unidades abaixo funcionarão apenas com internação, emergência e serviços específicos conforme seus perfis:

Hospital Galileu (Belém)

Hospital Regional de Castanhal

Hospital Regional do Sudeste (Marabá)

Hospital Regional do Baixo Amazonas (Santarém)

Hospital Regional do Tapajós (Itaituba)

Hospital Geral de Castelo de Sonhos

Hospital Materno-Infantil de Barcarena

Hospital da Mulher atenderá 24h para vítimas de violência

O Hospital da Mulher do Pará funcionará com pronto atendimento 24h para vítimas de violência doméstica e sexual. Exames por imagem estarão disponíveis das 8h às 16h. Consultas ambulatoriais só voltam na terça-feira (22).

Hospital Abelardo Santos funcionará normalmente

O Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) manterá o funcionamento integral, incluindo exames e consultas previamente agendadas.

Outras unidades com funcionamento normal

Estas unidades funcionarão normalmente nos dias 18 e 21:

Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM)

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (Ananindeua)

Hospital Geral de Tailândia

Hospital Regional do Marajó (Breves)

Hospital Regional do Leste (Paragominas)

Complexo Hospitalar dos Caetés (Capanema)

Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBT)

Hospital Jean Bitar com atendimento restrito

O Hospital Jean Bitar, em Belém, funcionará apenas com internação nos dias 18 e 21. Na sexta-feira (18), o ambulatório atenderá apenas para exames laboratoriais e de raio-X. Os demais serviços retornam na terça-feira (22).

Natea não funcionará

O Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) estará fechado nos dias 18 e 21.

Funcionamento parcial em hospitais regionais

Hospital Regional da Transamazônica : Apenas internação, pronto atendimento e hemodiálise nos dias 18 e 21. Ambulatório e diagnóstico retornam no dia 22.

: Apenas internação, pronto atendimento e hemodiálise nos dias 18 e 21. Ambulatório e diagnóstico retornam no dia 22. Hospital Regional de Tucuruí: Apenas internação e pronto atendimento nos dias 18 e 21. Exames, ambulatório e Unacon voltam na terça-feira (22).

Doação de sangue

A Fundação Hemopa informa datas e horários de funcionamento das suas unidades de coleta no período de 18 a 21 de abril.

Sexta-feira (18): todas as unidades estarão fechadas.

Sábado (19): Belém (7h30 às 17h), Castanheira (7h30 às 17h), Metrópole (7h30 às 17h), Santarém (7h às 13h), Altamira (7h às 17h). As demais unidades estarão fechadas.

Domingo (20): todas as unidades estarão fechadas.

Segunda-feira (21): Belém (7h30 às 17h), Castanheira (7h30 às 17h), Metrópole (7h30 às 17h), Santarém (7h às 13h), Marabá (7h às 13h). As demais estarão fechadas.