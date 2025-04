Vai viajar no feriado? Saiba como proteger sua casa contra acidentes elétricos

Com o feriado prolongado que vai da Sexta-Feira Santa (18) até o Dia de Tiradentes (21), muitas famílias aproveitam os dias de folga para viajar. Nesse período, a atenção com a segurança residencial — especialmente no que diz respeito à energia elétrica — é essencial para evitar riscos de acidentes e incêndios.

🔌 Desligue eletrodomésticos e proteja sua rede elétrica

Uma das principais recomendações da concessionária de energia elétrica do Pará é desligar da tomada todos os eletrodomésticos que não precisam permanecer ligados. Se nenhum equipamento essencial, como geladeiras ou sistemas de segurança, precisar funcionar durante a viagem, desligar o disjuntor principal pode ser uma medida eficaz de prevenção.

🕯️ Evite fontes de calor e fogo acesas

Outro cuidado fundamental é não deixar velas, incensos ou luzes decorativas acesas ao sair de casa. Esses itens são frequentemente associados ao início de incêndios domésticos, principalmente quando não há ninguém para intervir rapidamente.

⚠️ Cuidado com curtos-circuitos e sobrecarga

Especialistas alertam para os riscos de curtos-circuitos causados por sobrecarga na rede elétrica. Para evitar problemas:

Faça revisões periódicas na instalação elétrica da residência;

na instalação elétrica da residência; Evite o uso excessivo de benjamins, extensões e adaptadores , especialmente os conectados por longos períodos;

, especialmente os conectados por longos períodos; Prefira filtros de linha de boa qualidade e com selo do Inmetro.

✅ Checklist de segurança elétrica para quem vai viajar

Se você vai deixar a casa sozinha durante o feriado, siga essas orientações para garantir mais segurança:

Se for necessário manter geladeiras e freezers ligados, verifique o bom funcionamento dos aparelhos e se as portas estão bem fechadas;

ligados, verifique o bom funcionamento dos aparelhos e se as portas estão bem fechadas; Evite o uso de extensões improvisadas para eletrodomésticos que permanecerão conectados;

para eletrodomésticos que permanecerão conectados; Faça uma inspeção em áreas úmidas, como lavanderias, cozinhas e varandas. Infiltrações próximas de fiações aumentam os riscos de choques e curtos-circuitos.

Cuidar da energia elétrica da casa antes de sair para viajar pode evitar contratempos e garantir que o descanso seja realmente tranquilo.