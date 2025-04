Semana Santa: Terminal Rodoviário de Belém tem movimento intenso e reclamações de passageiros

O movimento de saída de Belém para outros municípios e estados foi intenso no Terminal Rodoviário de Belém, na manhã desta quinta-feira (17/04). Passageiros que passaram pelo local notaram o aumento no preço das passagens e reclamaram do desrespeito à concessão de gratuidade pelas empresas de ônibus.

A administradora do terminal, Sinart, estima que aproximadamente 12.900 pessoas passem pelo Terminal Rodoviário de Belém durante o feriadão da Páscoa e de Tiradentes. Desse total, 9.300 serão embarques e 3.600 desembarques. O número representa um aumento de 40% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior (2024).

Mãe de criança autista não consegue gratuidade

A estudante Edma Lima, de 32 anos, mãe de um menino autista, reclamou que não conseguiu a passagem gratuita para o filho nem para a amiga idosa. Segundo ela, há muito desencontro de informações entre o que é divulgado e o que é informado diretamente nos guichês pelos atendentes.

Ela contou que procurou o guichê da empresa que faz a viagem para Cametá na véspera, mas foi informada de que a emissão do bilhete seria feita apenas na hora. No entanto, nesta quinta-feira (17/04), a atendente lhe informou que não havia mais gratuidade disponível.

"Eu gastei 100 reais para comprar a passagem. Disseram que tinha que ter o laudo dele, e eu tenho aqui. Eles diziam que só precisava apresentar a identidade, mas aqui pediram o laudo. Eu tenho tudo dele aqui, mas, mesmo assim, tive que pagar a passagem. Eles falam uma coisa no anúncio, mas, quando a gente chega aqui, é tudo ao contrário. Infelizmente, está complicado. O atendente falou que tem que agendar com muito tempo de antecedência. Só tem passagem para o dia 22", reclamou.

Edma viajará para Cametá para passar a Páscoa com a família. Ela pretende, junto com a amiga de 62 anos e o filho, descansar um pouco da vida agitada da cidade. "Minha família é de lá. Vou ficar um tempo no silêncio. A cidade é agitada, e vou para lá passar esses dias", disse.

Terminal Rodoviário de Belém na Semana Santa (Adriano Nascimento / O Liberal) A estudante Ana Clara Dias percebeu aumento do preço das passagens para Abaetetuba. (Adriano Nascimento / O Liberal) Edma Lima reclamou do desrespeito à emissão de gratuidade para o filho autista. (Adriano Nascimento / O Liberal) Gedalias Costa notou o Terminal Rodoviário e do Hidroviário bem movimentados. (Adriano Nascimento / O Liberal) (Adriano Nascimento / O Liberal)

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) informou que não foi notificada sobre este caso. A Arcon ressalta que está fiscalizando o cumprimento da programação estabelecida e a legislação com todo o efetivo durante o feriado prolongado da Semana Santa e os controladores que fiscalizam a operação, podem ser acionadas a qualquer momento que houver necessidade

Passageira aponta aumento no valor das passagens

A estudante Ana Clara Dias, de 20 anos, viajava para Abaetetuba depois das aulas no curso superior. Ela pretende aproveitar o fim de semana com a família e as amigas. Ana ficou surpresa com o aumento no preço da passagem. "Hoje eu particularmente achei mais caro. Estou acostumada a pagar R$ 32, e hoje paguei R$ 35. Teve esse pequeno aumento. Eu não tenho carteirinha [de meia-passagem] ainda, não consegui tirar. Não sei se teve esse aumento ou se foi por conta do feriado", revelou.

Ana também notou o terminal mais movimentado que em outras ocasiões. "Hoje, em especial, está bem movimentado. Tive bastante dificuldade para chegar aqui, vindo da faculdade. A Almirante [Barroso] está muito engarrafada. O pessoal está procurando outra via, que geralmente é essa aqui do lado. Então, está bem complicado", comparou.

Feriado pode ser de busca por novas oportunidades em outro estado

O repositor de estoque Gedalias Costas, de 37 anos, estava de passagem pelo Terminal Rodoviário de Belém. Ele vinha do Amapá e seguia para o Tocantins. Gedalias chegou a Belém na manhã desta quinta-feira (17) e aguardava para embarcar à noite. "Hoje estava um fluxo bem movimentado de pessoas no barco, tanto na vinda quanto na ida", disse.

O que motiva Gedalias a se deslocar entre diferentes estados são as oportunidades de emprego. "Lá no Amapá não está tendo tantas oportunidades, e a gente acaba saindo atrás de coisas melhores", afirmou. "Cansado, mas também esperançoso de que vai dar tudo certo. A busca por novas oportunidades não será em vão", torce.

Gedalias chegará ao Tocantins na madrugada do domingo de Páscoa. O irmão dele o aguarda para começar a trabalhar. Ele ainda não sabe como será a programação de Páscoa. "Eu vou chegar só no sábado à noite, quase no domingo. Não terá como aproveitar. Meia-noite praticamente, não há nada programado", afirmou.

Destinos mais procurados no feriadão

Dentro do Pará:

Castanhal

Baião

Cametá

Acará

Salinas

Bragança

Parauapebas

Tauá

Fora do estado:

Goiânia (GO)

Fortaleza (CE)

São Luís (MA)

Teresina (PI)

São Paulo (SP)