PRF inicia Operação Semana Santa/Tiradentes 2025 com reforço nas rodovias do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quinta-feira (17), a Operação Semana Santa/Tiradentes 2025 nas rodovias federais que cortam o Pará. A ação segue até a próxima segunda-feira (21), período marcado por dois feriados prolongados consecutivos, a Sexta-feira Santa e o Dia de Tiradentes, o que tradicionalmente provoca um aumento expressivo no fluxo de veículos nas estradas. Ao todo, 300 policiais estarão trabalhando nas fiscalizações.

O principal objetivo da operação é reduzir o número de sinistros de trânsito por meio da fiscalização ostensiva e estratégica. Os policiais estarão posicionados especialmente em trechos e horários considerados críticos, com base em dados estatísticos. A BR-316, que liga Belém a diversos municípios paraenses, receberá atenção especial.

Entre as infrações que terão foco da fiscalização estão as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e o não uso do cinto de segurança ou capacete.

VEJA MAIS

A PRF também alerta para o aumento no consumo de bebidas alcoólicas durante o feriado, o que leva à intensificação das ações com uso de etilômetro (bafômetro). Ao todo, cerca de 300 policiais rodoviários federais atuarão em esquema de revezamento para garantir a presença contínua nas estradas.

Na edição da operação em 2024, a PRF registrou cinco sinistros de trânsito nas rodovias federais do Pará. Dois deles foram classificados como graves, resultando em cinco pessoas feridas e uma morte.

Combate à criminalidade

Além da fiscalização viária, a corporação também atuará no combate à criminalidade, com o uso de tecnologia e inteligência para abordagens. A meta é identificar e prender criminosos, recuperar veículos roubados e apreender armas, drogas e produtos contrabandeados.

Confira algumas dicas preventivas para quem pretende pegar a estrada:

Realizar a manutenção preventiva do veículo;

Descansar antes de dirigir;

Utilizar o cinto de segurança em todos os assentos;

Não dirigir sob o efeito de álcool;

Respeitar os limites de velocidade e a sinalização;

Ultrapassar apenas em locais permitidos;

Evitar o uso do celular ao volante.

Em casos de sinistros sem vítimas, a recomendação é que os veículos sejam retirados da pista para evitar novos riscos, com registro da ocorrência feito de forma online. Se houver feridos, é fundamental sinalizar a área e acionar a PRF pelo número 191.