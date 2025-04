Semana Santa: Conheça o único dia em que não se celebra missa

A Semana Santa é um dos períodos mais aguardados pelos católicos. O momento é repleto de simbolismo e significados. Especialmente na Sexta-feira Santa, não há celebração de missa, tudo em respeito à morte de Jesus Cristo na Santa Cruz. Por esse motivo, é de costume que as pessoas participem de uma ação litúrgica nas igrejas, que tem um propósito específico.

Neste ano, a Sexta-feira Santa vai cair no dia 18 de abril. A data é marcada pela crucificação, as "horas da agonia" e morte de Jesus. Pela forte influência da religião cristã na sociedade, faz parte que as pessoas fiquem em silêncio e tirem um momento para refletir sobre a vida. Além disso, algumas pessoas fazem homenagens, meditações e orações neste dia.

O que acontece na Sexta-feira Santa?

Este é o único dia que não se celebra missa em todo o ano. Se trata de um momento de reflexão, oração e jejum. Um artigo do Cardeal Orani João Tempesta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirma que: "Recordamos a condenação, prisão, paixão e morte de Jesus na Cruz". Por esse motivo, há apenas uma ação litúrgica nas igrejas. Ela serve para lembrar os momentos vividos por Cristo. "Fazendo memória da entrega de Jesus por nós quando recebemos a comunhão nas espécies consagradas no dia anterior", como explica o artigo da CNBB.

O cardeal explica como é a realização da ação, que inclui orações, ritos, cerimônias e sacramentos. "A celebração inicia-se em silêncio, pois a Igreja nesse momento está em profunda oração, pela entrega do Senhor por nós. Não tem procissão de entrada, mas faz-se uma entrada curta."

Além disso, o religioso explica que "aquele que preside a celebração, se prostra diante do altar e os demais ministros se ajoelham. Não tem os ritos iniciais como de costume, e depois de um instante de silêncio, o presidente da celebração profere a oração do dia”.

Apesar do ritual envolver a morte de Cristo, ele não se trata de um luto, como afirma Tempesta, ex-arcebispo de Belém do Pará: “Sabemos que Nosso Senhor está vivo, é um silêncio de respeito e gratidão pela entrega do Senhor por nós. Nesse momento fazemos esse silêncio profundo, mas no Sábado Santo à noite, uma grande alegria tomará conta de nós, pela ressurreição de Jesus".

Qual o significado da Semana Santa?

A Semana Santa é considerada um período sagrado para os cristãos, já que ela seria a última semana de vida de Jesus.

Ela inicia com o Domingo de Ramos que, neste ano, aconteceu no dia 13 de abril. Neste dia, Jesus teria entrada em Jerusalém montado num burro. O animal era um dos meios de transporte da época e considerado de certa forma simples. Por isso, a cena representaria a humildade de Cristo.

Já o fim desta semana sagrada acontece no outro domingo, em que é celebrada a Páscoa. Para algumas religiões cristãs, o domingo seria o dia da celebração da ressurreição de Jesus, que teria morrido crucificado na Sexta-feira Santa. Além disso, o dia é marcado pela possibilidade de transformação, redenção e purificação do corpo e da alma.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)