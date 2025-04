Missa do Crisma e Missa do Lava-Pés: confira programação da Semana Santa nesta quinta (17)

Nesta Quinta-Feira Santa (17), a Igreja Católica vivenciará um dia de profunda celebração, marcando dois pilares da fé cristã: o sacerdócio de Jesus Cristo e a instituição da Santíssima Eucaristia. A programação especial da Arquidiocese de Belém contará com duas missas.

As atividades terão início às 7h, na Catedral Metropolitana, localizada na Cidade Velha. O Cabido Metropolitano conduzirá a Oração da Manhã ("Laudes"). Em seguida, às 8h, Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, presidirá a Missa do Crisma, com a concelebração do Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, e de todo o clero arquidiocesano.

A Missa do Crisma será marcada por dois momentos: a renovação dos compromissos sacerdotais, onde os padres irão reafirmar suas promessas perante o arcebispo e a comunidade. Por este motivo, não haverá outras missas na Arquidiocese durante a manhã. O segundo momento será a Bênção dos Santos Óleos, incluindo o Óleo dos Catecúmenos (para os batizandos), o Óleo dos Enfermos (para ungir os enfermos) e o Óleo do Santo Crisma (utilizado nos sacramentos do Batismo, Crisma e Ordem).

Missa da Ceia do Senhor e o rito do Lava-Pés

À noite, as 109 paróquias da Arquidiocese de Belém realizarão a Missa da Ceia do Senhor, que inclui o tradicional rito do Lava-Pés, seguindo a programação de cada comunidade.

Na Catedral Metropolitana, a celebração terá início às 18h, presidida pelo Arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa. Ao término da missa, o Santíssimo Sacramento será conduzido em procissão até a Capela da Reposição, onde permanecerá até a meia-noite. Este rito, repetido em todas as paróquias, marca o início do Tríduo Pascal, período que compreende a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo em três celebrações interligadas. Diferentemente das missas tradicionais, a celebração da Ceia do Senhor se estende em uma Vigília Eucarística.

O Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, também presidirá a Santa Missa às 17h, na Missão Belém, localizada em Benevides.

Serviço:

Programação da Missa da Ceia do Senhor nas Paróquias

Missa da Ceia do Senhor – Quinta-feira Santa (17/04/2025)

Horário: às 18h

Local:

Catedral Metropolitana de Belém

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

Horário: às 18h30

Local:

Paróquia São João Paulo II

Área Missionária Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja

Horário: às 19h

Local:

Paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio

Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia

Paróquia Nossa Senhora do Livramento

Paróquia Santo André Apóstolo

Paróquia Santa Luzia – Jurunas

Paróquia São Francisco – Tapanã

Paróquia São Benedito

Paróquia São Jorge

Paróquia Arcanjo Miguel

Paróquia Imaculada Conceição

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Jurunas

Paróquia São José - Doca

Horário: às 19h30

Local:

Paróquia Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Paróquia Transfiguração do Senhor

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá

Paróquia Ascensão do Senhor

Horário: às 20h

Local:

Paróquia Jesus Bom Samaritano