Detran inicia Operação Semana Santa e Tiradentes com foco na redução de acidentes no Pará

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) dará início nesta sexta-feira (18) à Operação Semana Santa e Tiradentes 2025. A ação, que segue até a próxima segunda-feira (21), tem como principal objetivo garantir a segurança viária, preservar vidas e manter a fluidez nas rodovias paraenses durante o feriado prolongado. Realizada em parceria com órgãos estaduais e federais de segurança pública, a operação envolve o trabalho de 130 agentes de fiscalização distribuídos em 23 municípios estratégicos.

A estratégia do Detran contempla ações educativas e preventivas nos trechos que tradicionalmente apresentam grande movimentação de veículos, especialmente os que dão acesso a balneários e áreas turísticas. “O planejamento operacional foi estruturado para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, com segurança e fluidez nas vias. A Operação Semana Santa e Tiradentes busca reduzir os índices de acidentes, por meio de ações integradas e inteligentes que envolvem tecnologia e presença ostensiva”, explica o coordenador de Operações e Fiscalização de Trânsito do Detran, Ivan Feitosa.

VEJA MAIS

Fiscalização com tecnologia

Entre as principais frentes da operação, está a intensificação da Operação Lei Seca, com foco no combate à direção sob efeito de álcool. A fiscalização será reforçada nos municípios de Benevides, Salinópolis e Marapanim, com apoio da Polícia Civil. Além disso, radares portáteis serão utilizados em trechos críticos de rodovias como a PA-391 e a Alça Viária, conhecidos pelo histórico de sinistros fatais.

Outra novidade é o uso de equipamentos OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em inglês), que permitem identificar veículos com pendências administrativas ou com envolvimento em crimes, ampliando o alcance e a eficiência da fiscalização.

Pontos estratégicos

A operação cobre não apenas a Região Metropolitana de Belém, como também áreas mais afastadas do estado. Entre os pontos com reforço de fiscalização estão as praias do Atalaia e Farol Velho, em Salinópolis, o pórtico de Mosqueiro, a BR-316, além de vias de acesso às regiões do Tapajós, Baixo Amazonas, Xingu e Araguaia. Nessas localidades, barreiras e patrulhamentos serão montados conforme cronograma definido, para não prejudicar o fluxo normal de veículos.

Integração

A atuação do Detran será integrada com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e Polícia Rodoviária Federal. O esforço conjunto busca não apenas a repressão a irregularidades, mas também a prevenção de acidentes e a promoção de um trânsito mais seguro para todos os usuários das estradas estaduais e federais.

Durante a operação, todos os dados de produtividade serão monitorados em tempo real e encaminhados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), permitindo a avaliação constante do impacto das ações e o aprimoramento contínuo das estratégias de fiscalização.