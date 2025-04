Semana Santa terá distribuição de graça de três toneladas de peixe no Acará

A programação da Semana Santa no município do Acará terá a distribuição de três toneladas de pescado para população de baixa renda, a partir das 15h desta quinta-feira (17/04). A ação da Prefeitura Municipal do Acará ocorrerá em dez pontos diferentes. A cidade também está com uma ampla programação para a comemoração do aniversário de 150 anos do município da região Nordeste do Pará.

O prefeito Pedro Moraes (MDB) ressalta que a gestão municipal tem organizado uma série de ações sociais para a população na véspera da Páscoa. “Nesta Semana Santa estamos na tão esperada na distribuição de peixes. Estão sendo distribuídas três toneladas de pescado para as pessoas de baixa renda, além disso também temos a distribuição de cestas básicas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Vamos também lançar o Programa de Erradicação da Pobreza no nosso município com o auxílio gás”, ressaltou.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realizará a distribuição dos peixes na Praça Matriz, na Vila Colatina, Vila Guarumã, Vila Urucuré, Vila Calmaria, Vila Israel, Cila Ninive, Comunidade Santa Roca, Comunidade Santa Maria e na Vila Monte Herebe. A distribuição ocorrerá simultaneamente, a partir das 15h, com o intuito de propiciar maior assistência às famílias.

A ação beneficiará mais de 1.500 famílias por todo o município de Acará. A distribuição faz parte do Projeto de Lei nº 320/2025 – Auxílio Alimentação, que assegura a entrega de alimentos em datas comemorativas como a Semana Santa, o Círio, o Natal e outros momentos simbólicos do calendário.

O benefício é destinado exclusivamente às famílias em situação de vulnerabilidade social no município, com seleção feita com base no Cadastro Único Nacional (CadÚnico). Além deste ato, através da Secretaria de Agricultura foi realizado nesta quinta-feira(17), a entrega e padronização dos vendedores na feira municipal.

“O Acará é um município que desperta a luz do empreendedorismo promovendo um show de gestão, com novos conceitos que o público nunca experimentou. Resolvemos virar a chave para que o povo tenha a oportunidade de produzir e não fique escravo de ninguém. Um projeto que empobreceu ao longo dos anos o município. Hoje, o povo absorveu bem essas mudanças, passados mais de quatro anos desse exercício, o nosso município reage economicamente, tem crescido, e novas lojas de departamentos estão abrindo no Acará”, disse o prefeito.

A Prefeitura do Acará também adiantou o pagamento do salário para os servidores pelo quinto ano consecutivo para comemorar o aniversário da cidade. “Estamos antecipando a folha de pagamento dos servidores públicos para um gesto de agradecimento por quem tanto faz pelo nosso município”, complementou.

De acordo com Pedro Moraes, a gestão planeja continuar com investimentos principalmente na agricultura, saúde e educação. “Acará é o município que mais investiu na educação pelo segundo ano consecutivo, o primeiro município a pagar o piso do magistério nacional com equilíbrio da máquina pública. Somos o município que mais investiu nas escolas, com reformas, ampliação, reconstrução, e construção com uma padronização com escolas climatizadas”, assegurou.