Semana Santa e Tiradentes alteram horários de shoppings, supermercados e espaços turísticos em Belém

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, celebrado na próxima segunda-feira (21), o funcionamento do comércio, supermercados e dos principais pontos turísticos de Belém terá alterações. Shoppings centers, parques e espaços culturais da capital paraense divulgaram programações especiais para atender o público ao longo do período.

Shoppings

No Shopping Pátio Belém, as lojas abrirão das 11h às 21h na Sexta-feira Santa (18). A praça de alimentação funcionará até 22h, a academia das 8h às 17h e o cinema seguirá sua programação própria. No sábado (19), o funcionamento será normal, das 10h às 22h. No domingo (20), lojas abrem das 13h às 21h e a praça das 12h às 22h. Na segunda-feira (21), o funcionamento será igual ao de sexta-feira.

O Bosque Grão-Pará também terá expediente especial nos dias 18 e 21 de abril, com lojas e quiosques das 11h às 21h; praça de alimentação e lazer das 11h às 22h; e restaurantes até 23h. Cinema, academia e crossfit operam conforme programação. Sábado (19) e domingo (20) mantêm os horários normais.

No Shopping Metrópole Ananindeua, lojas, alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h nos feriados de sexta e segunda. A academia abre das 9h às 15h e o cinema mantém a grade habitual. No fim de semana (19 e 20), o funcionamento segue o horário padrão, com lojas e lazer das 10h às 22h.

No Parque Shopping, os restaurantes irão funcionar das 11h à meia-noite nos feriados de sexta e segunda-feira. As lojas, assim como a praça de alimentação e lazer, terão expediente das 11h às 22h nesses mesmos dias. Já no fim de semana (19 e 20), o funcionamento será em horário regular: lojas e lazer das 10h às 22h. O cinema seguirá a programação habitual.

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) informou que os supermercados podem funcionar normalmente durante os feriados, mas os horários serão definidos por cada rede.

Mangal das Garças

Os complexos turísticos administrados pela Pará 2000 também funcionarão com horários especiais. O Mangal das Garças, na Cidade Velha, abrirá das 8h às 18h entre os dias 18 e 22 de abril, assim como na segunda-feira (21), em caráter excepcional. Na quarta-feira (23), o espaço estará fechado para manutenção.

Parque do Utinga

Já o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, no bairro Curió-Utinga, funcionará todos os dias do feriado das 6h às 17h. Na terça-feira (22), estará fechado para manutenção.

Estação das Docas

A Estação das Docas, na Campina, terá expediente estendido: na sexta-feira (18) e sábado (19), abrirá das 10h à 1h da manhã; no domingo (20), das 9h à 1h; e na segunda-feira (21), das 10h à meia-noite. Todos os espaços têm entrada gratuita.