Semana Santa em Belém: Basílica Santuário de Nazaré divulga programação; confira

A Basílica Santuário de Nazaré divulgou, nesta segunda-feira (07/04), a programação das celebrações para a Semana Santa, período mais intenso da liturgia católica. É quando os fiéis relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. As programações iniciam no Domingo de Ramos (13/04) e finalizam uma semana depois, no Domingo de Páscoa (20/04).

O Domingo de Ramos (13/04) celebra a chegada de Jesus a Jerusalém, neste dia os fiéis tradicionalmente levam folhas de palmeiras para a igreja para relembrar essa passagem da Bíblia. Neste dia, a Basílica contará com celebrações pela parte da manhã, tarde e noite. A procissão dos ramos será às 10h com percurso do Altar da Praça Santuário até a Basílica de Nazaré.

VEJA MAIS

Na segunda-feira (14/04), a Basílica fará um mutirão de confissões pela manhã (8h às 12h) e pela tarde (15h às 20h). A quarta-feira (16/04) contará com uma programação inédita às 19h, o Ofício das Trevas, uma celebração do século XII que tem como elemento central um “tenebrário”, um candelabro com quinze velas que vão sendo apagadas à medida que se medita sobre os sofrimentos de Cristo na Cruz.

Na quinta-feira (17/04), a missa da Santa Ceia será às 18h e às 20h inicia a vigília de adoração. Na sexta-feira (18/04) não há missa, somente a celebração da Paixão dividida em três partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e a comunhão. Neste dia, a programação iniciará com a procissão do senhor dos passos às 07h e finaliza às 17h com outra procissão: do senhor morto.

No sábado (19/04) às 20h terá início a missa da Vigília Pascal onde os fiéis aguardam a ressurreição de Jesus Cristo e no domingo de páscoa (20/04) a missa que celebra a ressurreição será pela manhã, pela tarde e pela noite.

Programação Semana Santa Basílica Santuário de Nazaré

Domingo de Ramos: 13/04/2025

Missas na Basílica Santuário de Nazaré: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h;

Procissão do Altar da Praça Santuário para a Basílica: Missa das 10h.

Missas nas Comunidades Santo Antônio Maria Zaccaria: 8h30, Santa Bernadete: 8h30, São Brás: 9h, Santa Bernadete e Sagrada Família: 10h.

Segunda-feira Santa: 14/04/2025

Horários de missas: 7h, 9h: Capela Bom Pastor, 12h e 18h;

Mutirão de confissão: de 8h às 12h e de 15h às 20h.

Terça-feira Santa: 15/04/2025

Horários de missas: 7h, 9h: Capela Bom Pastor, 12h e 18h.

Quarta-feira Santa: 16/04/2025

Horários de missas: 7h, 9h: Capela Bom Pastor, 12h e 18h;

OfÍcio das Trevas: 19h;

Procissão Nosso Senhor dos Passos: saída da Catedral Metropolitana de Belém para Basílica Santuário de Nazaré: às 19h00 com previsão de chegada às 20h30.

Quinta-feira Santa: 17/04/2025

Santa Missa da Ceia do Senhor e Lava pés na Basílica Santuário de Nazaré: 18h;

Início da Vigília de adoração Eucarística: 20h;

Missa nas Comunidades Santo Antônio Maria Zaccaria e Santa Bernadete: 19h (Seguida de Vigília).

Sexta-feira Santa: 18/04/2025

Encerramento da Vigília de adoração na Basílica: 12h;

Saída da procissão Nosso Senhor dos Passos: 7h;

Via Sacra com os Padres Barnabitas na Basílica de Nazaré: 9h;

Paixão de Morte de Cristo na Basílica de Nazaré: 15h;

Saída da Procissão do Senhor Morto: 17h.

Sábado Santo: 19/04/2025

Missa na Basílica de Nazaré: 20h;

Missa nas Comunidades Santo Antônio Maria Zaccaria e Santa Bernadete: 19h.

Domingo de Páscoa: 20/04/2025

Horários de Missas na Basílica de Nazaré: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h;

Missas nas Comunidades Santo Antônio Maria Zaccaria: 8h30, Santa Bernadete: 8h30, São Brás:9h e Sagrada Família: 10.