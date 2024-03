O que é Domingo de Ramos? Saiba o significado da celebração

Na Igreja Católica, o Domingo de Ramos é uma das datas mais populares entre os fiéis em reverência a Jesus Cristo. Celebrado uma semana antes da Páscoa, o dia marca o início da Semana Santa e relembra a chegada do filho de Deus a Jerusalém. Em uma passagem da Bíblia, conta-se que Jesus atravessou pelas portas douradas da cidade-santa em cima de um pequeno jumento e os habitantes da cidade logo entenderam que ele vinha em paz, pois, naquela época, um homem montado a cavalo significava que queria guerra.

Em Zacarias 9,9, a chegada do filho de Deus foi anunciada: "Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e trazendo a salvação, humilde, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta".

Por que Jesus foi recebido com ramos?

Segundo a história, Jesus foi recebido com ramos em Jerusalém como forma de reverência dos moradores da cidade-santa ao filho de Deus.

O que devemos fazer no Domingo de Ramos?

Geralmente, no Domingo de Ramos celebra-se uma missa especial e cada um dos fiéis devem levar seu ramo. Em alguns lugares, após a celebração dentro do espaço religioso, existe procissão pelas ruas com as pessoas portando ramos nas mãos.

O que não fazer

Após as celebrações, não se deve jogar fora os ramos, mas sim levá-los para casa e lá guardá-los com respeito como proteção, atrás da porta, e pode queimar o ramo do ano anterior.

Por que colocar ramo na porta?

No Domingo de Ramos, as pessoas seguem a tradição de colocar ramos de palmeira na porta de casa. Esse costume é uma forma de reforçar a fé em Cristo e mostrar que estão seguindo seu caminho. Caso não esteja disponível ou não encontre, o tradicional ramo de palmeira pode ser substituído perfeitamente por qualquer outro ramo de árvore. No Domingo de Ramos o que realmente importa é a celebração a Jesus Cristo.

Não existe um dia para retirar o ramo da porta, ficando à disposição da família quando remover o item. Retirar o ramo da porta não significa que foi retirada a proteção divina do lar. Mas, nas paróquias, assim como em nossos Santuários de Schoenstatt, os ramos são removidos na véspera da Páscoa, o chamado Sábado de Aleluia.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLIberal.com Felipe Saraiva)