Arquidiocese de Belém divulga programação da Semana Santa; confira os horários

A Arquidiocese de Belém do Pará divulgou, nesta terça-feira (8), a programação para celebrar a Páscoa, a maior Solenidade da Igreja Católica, que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Começa no Domingo de Ramos, 13 de abril, e segue até o Domingo de Páscoa, dia 20 de abril. No dia 13 de abril, Domingo de Ramos, haverá a bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa em todas as 109 paróquias da Arquidiocese de Belém, presidida pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada uma.

Na Catedral Metropolitana a programação começa às 8h30, com bênção dos Ramos e procissão, saindo da Igreja Santo Alexandre para Catedral Metropolitana, onde será presidida a Santa Missa pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, estará com a Pastoral das Ilhas, onde presidirá a Santa Missa às 9h, na Comunidade Santo Antônio na Ilha do Combu, Com a procissão de Ramos, a Igreja Católica “faz memória da entrada de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém para sofrer a Paixão. Os ramos, que trazemos nas mãos, significam que reconhecemos Jesus como o Messias de Israel, prometido por Deus, o nosso Rei”.

A segunda-feira (14) é o último dia do Mutirão de confissão em preparação para a Páscoa, que teve início no dia 7 de março, com o objetivo de atender mais fiéis. As paróquias se organizam por datas para terem mais sacerdotes auxiliando nos atendimentos aos fiéis. Um dos sete sacramentos da Igreja Católica, o Sacramento da Penitência concede ao fiel o perdão de seus pecados e o convida a uma conversão interior e busca por mudança através de mortificações e humildade diante de seus pecados.

O sacramento da penitência é uma das recomendações da Quaresma, e ao contrário do que se pensa, quando se fala em penitência, não se refere a algo físico como a dor e sofrimento, mas a uma virtude que permite olhar para dentro de si e reconhecer a fraqueza, falha e fragilidade e assim corrigi-las para uma fecunda vida cristã. Durante a quaresma a penitência precisa ser colocada em prática diariamente, com os arrependimentos dos pecados cometidos, combatendo o orgulho, a soberba, e os demais pecados capitais.

Na quarta-feira (16), será realizada a Traslado do Senhor dos Passos, com a Imagem do Senhor dos Passos (Jesus carregando a cruz), saindo da Catedral Metropolitana para a Basílica Santuário de Nazaré, após a Santa Missa das 18h30.

A Imagem do Senhor dos Passos representa o momento doloroso de Jesus a caminho do Calvário. Esculpida em tamanho natural, tem o joelho esquerdo apoiado no chão e as mãos seguram a pesada cruz amparada no ombro esquerdo. A túnica de tecido em tons de marrom e grená deixa a mostra os pés do Senhor dos Passos. No rosto escorrem suor e sangue, provocados pela coroa de espinhos que prendem os longos cabelos. Com semblante verdadeiro, encanta a milhares de devotos que o seguem durante a Procissão.

Na Quinta-feira Santa (17) a programação começa às 7 horas, na Catedral Metropolitana com a oração das Laudes que será realizada pelos Cônegos do Cabido de Belém. A Missa do Crisma, às 8 horas, será presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, e todos os sacerdotes e diáconos da Arquidiocese de Belém. Nesta missa, ocorre a renovação dos compromissos sacerdotais e bênção dos Santos Óleos. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Na Missa do Crisma (conhecida também como Missa da Unidade) é realizada a renovação das Promessas Sacerdotais do Clero diante do Arcebispo. Também ocorre a benção dos óleos dos catecúmenos, dos enfermos e se consagra o óleo do Santo Crisma - por isso da celebração ser chamada de “Missa dos Santos Óleos”. Esses óleos serão utilizados nas paróquias para os sacramentos do Batismo, Crisma, Ordem e Unção dos Enfermos.

Ainda na Quinta-feira Santa (17), à noite, ocorre a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do lava-pés, em todas as 109 paróquias de acordo com o horário de cada uma. Na Catedral Metropolitana a celebração será às 18 horas, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa. Em seguida, o traslado do Santíssimo para a capela da Reposição (na própria Catedral) para adoração até a meia noite. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, presidirá a missa às 17 horas, na Missão Belém, em Benevides. A Missa da Ceia do Senhor com a cerimônia do lava pés, recorda o gesto de Jesus durante a Última Ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos, celebra também a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. Cristo, na noite em que ia ser entregue, ofereceu a Deus o seu Corpo e o seu Sangue, sob as espécies do Pão e do Vinho, e os entregou a seus discípulos.

Nesta mesma noite em todas as Igrejas do mundo é retirado de dentro do sacrário a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, e é posto em um local reservado para que possa ser adorado, e permanece lá até o sábado santo. O ato de se deixar o sacrário vazio dentro das Igrejas recorda-nos o momento que é retirado Nosso Senhor Jesus Cristo para ser entregue a morte, e depois colocado no sepulcro.

Sexta-Feira Santa

Na Sexta-Feira Santa (18) - Paixão e Morte do Senhor -, a programação começa com a Procissão do Encontro, que terá a saída da Imagem do Senhor dos Passos, às 7 horas da Basílica Santuário de Nossa Senhora Nazaré e, às 8 horas, a Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Igreja de São João Batista (Cidade Velha), ambas seguem em procissão para o encontro que ocorre na Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Comércio), por volta das 10h30.

o encontro das imagens ocorre o Sermão do Encontro, este ano o pregador será o Cônego Vladian da Silva Alves, Pároco da Paróquia Santíssima Trindade e Reitor da Faculdade Católica de Belém. O Sermão das Sete Palavras é realizado tradicionalmente às 12 horas, na Capela Santo Antônio (Praça Dom Macedo Costa, 128 – Campina). A 146ª edição terá como pregador o Cônego Plínio Moraes Pacheco, Pároco da Paróquia Jesus Ressuscitado e Mestre de Cerimônias da Arquidiocese de Belém.

O momento será transmitido ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém. O Sermão é composto pela meditação das Sete Últimas Palavras proferidas por Jesus Cristo, quando suspenso no madeiro da Cruz, em suas “Três Horas da Agonia”.

Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor: será às 17 horas, na Catedral, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto, também com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora oficial da Arquidiocese de Belém. Nas paróquias serão celebradas pelos padres e vigários de acordo com programação própria.

Sermão do Descendimento da Cruz: ocorrerá em seguida da Liturgia da Paixão, também na Catedral. Esse ano terá como pregador Padre Francisco Sorrentino, Pároco da Paróquia Santa Luzia e Vigário Episcopal para a Vida Religiosa Consagrada. Após o Sermão do Descendimento da Cruz, terá a Procissão do Senhor Morto, acompanhado da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Catedral para a Igreja de São João Batista (São Joãozinho).

A Ação Litúrgica relembra o momento incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e esperança. Com a Paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do Crucificado, com o coração do discípulo Amado, da Mãe, do soldado que o transpassou o lado.

No Sábado Santo (19) - Sábado Santo -, a Vigília Pascal é celebrada em todas as paróquias. Na Catedral de Belém ocorrerá às 20 horas, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora oficial da Arquidiocese de Belém. Após a vigília haverá procissão com a Imagem de Jesus Ressuscitado, no entorno da Praça Frei Caetano Brandão.

Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, presidirá a missa às 19h, na Paróquia Rainha da Paz, Bengui. A Vigília Pascal é composta de quatro partes: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística, o ato litúrgico chega a ser concluído em quase quatro horas de celebração.

É nesta celebração que é feito solenemente o Anúncio de Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor. E é devolvido aos sacrários das Igrejas do mundo inteiro as hóstias consagradas, recordando que Nosso Senhor Jesus Cristo, após sua ressurreição, está de volta em nosso meio.

Domingo de Páscoa (20) - Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor -, Missa de Páscoa será celebrada em todas as 109 paróquias da Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, presidirá às 11 horas, na Fazenda da Esperança, e, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Marituba.

Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, estará com a Pastoral das Ilhas, onde presidirá, às 9 horas, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, Rio Genipaúba. A Igreja Católica explica que celebrar a Páscoa é reviver a ressurreição de Cristo. “A Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro do calendário litúrgico para a Igreja Católica, todas as celebrações do ano são voltadas e agendadas a partir deste momento”, afirma.

