Mutirão de Confissões fortalece fé e preparação para a Semana Santa

A Igreja Católica realiza um mutirão de confissões em diversas paróquias da Arquidiocese de Belém durante o período da Quaresma. A iniciativa busca incentivar os fiéis a se prepararem espiritualmente para a Semana Santa, um dos momentos centrais do calendário cristão. Com celebrações, orações e confissões diárias, a ação reforça a importância desse sacramento como um ato de renovação e reaproximação com Deus.

O padre Ivan Conceição, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, explica que a Quaresma é um tempo especial para os católicos, marcado pelo jejum, penitência e oração. “Nestes 40 dias, propomos uma mudança de vida em algum aspecto, que chamamos de conversão. Somos convidados, com a leitura da Palavra de Deus e com momentos de oração, a transformar algo negativo em nossa vida, ou seja, aquilo que nos afasta de Deus”, afirma o religioso.

VEJA MAIS

A confissão, segundo o padre, representa o reconhecimento da necessidade de mudança. “Se alguém está doente e não reconhece a doença, como poderá buscar a cura? A confissão é esse passo: reconhecer nossas limitações, nossa fragilidade humana e buscar melhorar nossa relação com Deus e conosco mesmos”, enfatiza.

Padre Ivan Conceição, Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Claudio Pinheiro | O Liberal)

Onde e quando se confessar?

A Arquidiocese de Belém organiza os mutirões de confissões por regiões, com datas e horários divulgados no site oficial e nas redes sociais das paróquias. No Santuário de Fátima, por exemplo, os atendimentos ocorrem às quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 15h. Já em outras paróquias, os mutirões costumam acontecer às quartas e sextas-feiras, geralmente no início da noite às 19h.

O período de confissões começou logo após a Quarta-Feira de Cinzas e segue até a quarta-feira da Semana Santa. “O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa e, na Quinta-Feira Santa, encerramos a Quaresma. O objetivo é que os fiéis estejam espiritualmente preparados para viver bem o tempo da Páscoa”, explica o padre Ivan.

A importância da confissão para os fiéis

Entre os participantes do mutirão de confissões está a estudante Maria Clara Lima Carneiro, de 17 anos. Católica praticante, ela destaca o valor desse momento de reflexão e reconciliação. “Se confessar é um ato muito importante para os católicos, porque nos aproxima mais de Deus, especialmente na Quaresma. São 40 dias de penitência, muitas vezes abrindo mão de algo que gostamos muito, e a confissão ajuda a manter essa caminhada”, afirma.

Durante a Quaresma, igrejas da Arquidiocese de Belém realizam confissões coletivas para incentivar a conversão e a proximidade com Deus (Foto: Claudio Pinheiro | O Liberal)

Maria Clara relata que, devido à rotina intensa de estudos no último ano da escola, acabou se afastando um pouco da igreja. “Percebi que estava me afastando porque não tenho tempo, estou estudando direto todos os dias. Mas vim me confessar para me reaproximar de Deus. É algo muito importante para mim”, diz. Para ela, a confissão é um momento de abertura e entrega. “É um ato de proximidade com Deus. Temos que abrir nosso coração, deixar Ele entrar nos momentos bons e ruins”, conclui.

Com a mobilização promovida pelas paróquias, os fiéis têm a oportunidade de vivenciar a Quaresma com mais profundidade, preparando-se para celebrar a Páscoa com renovação espiritual e paz interior. Para saber os dias e horários do mutirão na paróquia mais próxima de você, acesse o site da Arquidiocese de Belém.

Serviço:

Mutirão de Confissões da Arquidiocese de Belém

Período: Até a quarta-feira da Semana Santa.

Locais: Paróquias da Arquidiocese de Belém.

Horários:

• Santuário de Fátima: Quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 15h.

• Demais paróquias: Geralmente às quartas e sextas-feiras, no início da noite às 19h (confira a programação da sua paróquia).

Como participar?

Basta comparecer à paróquia no horário indicado.

Mais informações:

Site da Arquidiocese: www.arquidiocesedebelem.com.br