Igreja Católica se prepara para 30ª Festa da Divina Misericórdia, em Belém

A Igreja Católica celebra no primeiro domingo depois da Páscoa, 20 de abril, a Festa da Divina Misericórdia. Em Belém, a festividade chega à 30ª edição e será realizada no dia 27 de abril, com o tema “Testemunhas da Misericórdia (Papa Francisco)”. A concentração, às 7 horas, será na praça Waldemar Henrique. Às 8 horas, começará a procissão com destino à Catedral Metropolitana de Belém, onde, às 9 horas, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Dom Alberto Taveira Corrêa, vai celebrar uma Santa Missa.

Maria Filomena Coelho de Souza Araújo, da Casa da Misericórdia Santa Faustina, que atende pessoas em situação de rua, falou sobre a programação. “A festa da Divina Misericórdia foi instituída por Jesus Misericordioso na década de 1930, que instituiu Santa Faustina como a sua secretária, a Secretária da Divina Misericórdia. Que escreveria tudo sobre a misericórdia, embora ele tenha dito que a misericórdia é infindável, infinita. Nem os anjos e nem os santos sabem o total do que seja a misericórdia de Deus”, disse.

Santa Faustina conheceu, em Deus, três atributos. O primeiro foi a santidade de Deus. “Deus é santo e ele derrama a sua santidade a cada alma. Ele derrama a santidade dele na Igreja. Cada um de nós tem a santidade de Deus. Só que talvez alguns não aproveitem isso”, explicou. O segundo atributo foi a justiça. “Só Deus é justo. Deus vê tudo. Deus vê a verdade. Então, só Deus é justo”, afirmou Maria Filomena.

“E o outro atributo, que ela considerou o primeiro, foi o amor e a misericórdia. Então, esse amor e a misericórdia de Deus, ela reconheceu no nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus para nos redimir. Ele fez a vontade do Pai, que era a redenção do povo de Deus, ferido pelo pecado de Adão e Eva, incapaz de se relacionar com o nosso Pai. Então, ele aceitou, obedeceu e sofreu a cada instante da sua vida, toda por nós. Esse nascimento se deu há 2025 anos”, observou. “E a igreja, este ano, colabora nesse nascimento, se jubila com isso. Então, esse é o jubileu deste ano, o jubileu de 2025, que nos faz lembrar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele é infinitamente amor só por nós. Ele é incrivelmente amoroso, nos guarda, nos protege, nos guia, nos inspira”, completou.

Maria Filomena Coelho de Souza Araújo, da Casa da Misericórdia Santa Faustina: "Santa Faustina conheceu, em Deus, três atributos. O primeiro foi a santidade de Deus" (Foto: Igor Mota/O Liberal)

"Se participamos de uma procissão, de uma festa religiosa, a gente tem indulgência”

A cada 25 anos a Igreja celebra um Jubileu Ordinário para festejar o Mistério da Encarnação - isto é, a presença humana e divina de Jesus Cristo no mundo. Maria Filomena também explicou que o ano do jubileu irá até janeiro de 2026. “E o Papa Francisco lembrou que, nesse ano, a gente pode viver a esperança. Então, a gente pode pedir para a Nossa Senhora, que é a mãe dele, de Jesus, que nos aumente a esperança”, afirmou. Ela também comentou sobre a 30ª festa da Divina Misericórdia, em abril. “A concentração começa às 7 horas, na praça Waldemar Henrique. Aí, às 8 horas, pontualmente, a procissão sai. E vem caminhando para a catedral. Aí, como cristão, a gente sabe que, se participamos de uma procissão, de uma festa religiosa, a gente tem indulgência. Sabemos que a indulgência nos dá menos tempo de purgatório. Então, é muito bom a gente participar”, disse.

“Jesus prometeu para essa festa o perdão total dos nossos pecados da vida inteira. É um novo nascimento. É como se fosse um novo batismo, quando a gente é perdoado de todos os pecados. Ele deu essa promessa. Por isso que é festa da misericórdia. Festa do perdão”, contou. “Mas a gente, na nossa parte, tem que estar confessado para poder participar e receber essa indulgência plenária. Teremos o perdão de todos os nossos pecados, da vida inteira que já passou. É uma festa grandiosa”, acrescentou.

A festa da Divina Misericórdia é celebrada em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém. A Casa da Misericórdia Santa Faustina, que fica na rua Padre Prudêncio, na Campina, foi inaugurada em abril de 2012. Ela é mantida pelos apóstolos da casa e por colaboradores anônimos.