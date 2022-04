Festa da Divina Misericórdia é celebrada pela Arquidiocese de Belém

No segundo domingo de Páscoa (24), a Igreja Católica celebra a Festa da Divina Misericórdia, com atividades em todas as paróquias que fazem parte da Arquidiocese de Belém. Na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira, o dia é marcado pela II Jornada da Misericórdia, com programações que vão das 8h às 17h.

O pároco do santuário, padre Wagner Maria, reforça o significado da data: “É a festa da intervenção misericordiosa de Deus no mundo. Hoje, celebramos esse amor que transforma, que toca e converte. Ela é o oitavo dia da festa da Páscoa, uma tradição antiga da vida da igreja”.

Com o tema “Sua Misericórdia se estende de geração em geração”, a paróquia realiza a II Jornada da Misericórdia, um dia de extensa programação com momentos de adoração, louvor, terço, cura e libertação. “A primeira jornada nasceu num período crítico da pandemia, no ano passado, em que a igreja se reuniu para rezar pela cura da humanidade. Este ano, damos continuidade a essa jornada como um dia de clamor por essa misericórdia que se estende por todas as gerações”, explica padre Wagner.

Uma das participações especiais na programação desta manhã foi o cantor Davidson Silva, da Comunidade Shalom, referência católica de evangelização através da música. Após um momento de louvor e pregação voltados ao tema da Jornada, Davison destacou a principal mensagem da festividade: “Hoje é um dia dedicado a Deus, vivo e ressuscitado, em que estamos vivendo as oitavas de Páscoa, que é o motivo de termos esperança no coração. O que a gente vive aqui é fruto da misericórdia de Deus. A nossa vida não está desgovernada. Nós temos um Deus que é pura misericórdia”.

Para a catequista Ana Lopes, de 53 anos, este é um momento muito significativo para a igreja e uma oportunidade de interceder pelas dificuldades enfrentadas hoje em dia no mundo: “Eu poderia enumerar muitos motivos, mas principalmente esse momento de guerra e pandemia que vivemos. Essa festa simboliza esse encontro com o Deus vivo dentro de nós, em busca de compaixão, misericórdia e paz. O mundo precisa de paz e desse amor”.

Já para Kauã Alves, de 17 anos, membro da juventude da igreja, o dia é também uma importante forma de evangelização para os jovens: “Nós temos muitos jovens na igreja, mas poucos sabem ser igreja. Muitos vêm pelo clamor, pela euforia, pelo momento de partilha, mas poucos abrem o coração para a misericórdia. Nós esperamos muito que, com essa Jornada, todos, mas principalmente os jovens, possam escancarar o coração para Cristo”.

A Festa da Misericórdia ocorre desde o ano 2000, instituída pelo Papa João Paulo II, para ser celebrada todo primeiro domingo após a Páscoa, encerrando as Oitavas de Páscoa, da Igreja Católica. A data também foi o dia em que o Papa foi canonizado, em 27 de abril de 2017.

Na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a programação ainda terá: o Terço da Misericórdia, às 14h40, a segunda pregação com o tema “Misericordiosos como o Pai”, às 15h30 e o encerramento com a Santa Missa, às 17h.

Serviço:

II Jornada da Misericórdia da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Data: 24 de abril

Programação pela tarde: das 14h às 17h

Endereço: Av. Pedro Miranda entre Barão do Triunfo e Angustura.