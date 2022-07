Operação Verão 2022: furtos e roubos diminuem mais de 30% no terceiro final de semana de julho

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) contabiliza redução de delitos no terceiro final de semana da Operação Verão 2022, deflagrada no dia 1º em 70 localidades paraenses. Os números de furtos e roubos apresentam redução de 37% e 36,49%. A análise foi feita pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) e comparou com o mesmo período em 2021. As informações são da Segup.

No ano passado, foram computados 975 furtos em todo Pará. Já neste ano, a Segup registrou 581. Os números de roubos caíram de 718 para 456 este ano, considerando os dados analisados pela Siac no período de sexta-feira a segunda-feira.

Outro crime em queda é o crime de perturbação do sossego alheio, um dos mais registrados no período de férias. A redução foi de 99 ocorrências no ano de 2021, para 49 em 2022, o que aponta, até então, queda de 50,50% em todo o estado.

"A integração das forças de segurança do Estado e Municípios aliada às estratégias, contribuem efetivamente para a garantia da segurança da população e redução de crimes tanto na Região Metropolitana quanto no interior, que recebe grande número de veranistas. Portanto, intensificamos várias ações integradas desde o dia 1º de julho, com o intuito de assegurar um período de lazer com mais segurança para toda a população, seja evitando acidentes nas estradas e praias, como também evitando ocorrências de crimes em balneários onde muitas pessoas se concentram. Também cobrimos a Região Metropolitana de Belém, onde permanecem muitas famílias. Nós sabemos que esta é uma das maiores operações da segurança pública, então, investimos no efetivo e nas estratégias”, afirmou Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

Queda na movimentação para os balneários na Região Metropolitana de Belém

O fluxo de pessoas na Região Metropolitana de Belém (RMB) apresenta redução com a saída para os balneários, entretanto a RMB também recebe ações ostensivas garantindo a segurança de quem permanece nos municípios da Grande Belém.

Segundo os dados divulgados pela Siac, o terceiro final de semana na RMB também apresentou redução de 53% no número de furtos se comparado com o mesmo período dos anos de 2021 e 2022, que computaram 307 e 143 casos, respectivamente. Neste mês, os registros de roubos tiveram queda de 36%, computando 288 casos em 2021 e 184 em 2022.