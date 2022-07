Salinas: Restrição de acesso às praias será apenas para veículos

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) divulgou nesta quinta-feira (21) uma atualização sobre o acesso às praias do Atalaia e do Farol Velho, em Salinópolis, para este final de semana (23 e 24 de julho). No comunicado, a Segup reforça que a restrição de acesso ocorrerá apenas para veículos. Portanto, não serão feitas restrições a pedestres, como o comunicado anterior tinha mencionado.

"Por conta da maré alta prevista para o próximo final de semana (23 e 24 de Julho), o acesso de veículos às praias do Atalaia e Farol Velho, em Salinas, será interditado temporariamente, a partir das 13h. O fechamento do fluxo de entrada de veículos na praia acontecerá por aproximadamente quatro horas, e liberado gradualmente a partir da avaliação técnica do Corpo de Bombeiros", diz nota do órgão.

A Segup ressalta que "...a iniciativa tem o objetivo de garantir a segurança dos frequentadores da praia, bem como de seus patrimônios, evitando que veículos atolem na faixa de areia que estará reduzida durante o movimento da maré neste próximo final de semana".

