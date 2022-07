Projeto social de bodyboard realiza ação de conscientização ambiental em Salinas

Durante todo o ano, ações que visem diminuir os impactos negativos ao meio ambiente são muito importantes para a preservação da natureza. Mas durante o verão, quando praias e balneários ficam lotados e muitas pessoas acabam deixando seus lixos nestes locais, essas iniciativas ganham forças. Assim, o projeto Bodyboard Pará realizará, no sábado (23), uma ação de conscientização ambiental em Salinas.

A ação é em parceria com a Cia Marítima, que tem o projeto Praia Limpa. A iniciativa já ocorre há alguns anos e o principal objetivo é conversar com os veranistas e explicar a importância de destacar os resíduos em locais apropriados.

Segundo Alexandra Ereiro, atleta profissional de bodyboard e idealizadora do projeto social, a ação é pequena, mas com “uma conscientização gigante”.

No sábado (23), ela e os alunos do projeto Bodyboard Pará, voluntários no movimento, estarão nas praias do Maçarico e do Farol Velho distribuindo lixeirinhas de papéis e doação de camisas UV.

Ação já ocorre há alguns anos (Divulgação)

“Nós não temos uma grande estrutura, mas a gente vai passar nas mesas, entregar as lixeirinhas no lugar do saco plástico e vamos falar com as pessoas sobre a importância de não deixar o seu lixo na praia, levar para casa e descartar no lugar correto”, explicou Alexandra.

O projeto Bodyboard Pará ensina a prática do esporte para crianças e adolescentes nas praias de Salinas e Mosqueiro, no nordeste paraense, há pouco mais de cinco anos. Além disso, a iniciativa também conta com oficinas de serigrafia e ação ambiental.

“A ação, além de ajudar a natureza, ela constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente”, ressaltou Alexandra Ereiro.

Serviço

Ação Praia Limpa

Data: 23/07

Hora: 10h

Local: Praia do Maçarico e Praia do Farol Velho

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)