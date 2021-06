Outeiro recebe ação de conscientização ambiental

Este domingo (27), o último antes de começar o veraneio, já registra movimento na praia grande, em Outeiro. Alunos do curso técnico de educação ambiental da Fundação Escola Bosque (Funbosque), em parceria com os moradores da Rua Piquiarana, conhecida como "Rua Ecológica", realizam ao longo deste domingo uma ação de conscientização e educação ambiental.

"A iniciativa partiu dos próprios alunos. Nós iríamos fazer um trabalho pontual, no domingo, e eles pediram para que a ação se estendesse por julho todo, já que o curso entrará de férias", disse Célio Costa, professor de leis ambientais.

Percorrendo a praia é possível perceber as barracas lotadas e muito lixo jogado nas proximidades. "Percebemos que tem bastante lixo próximos as lixeiras. As pessoas vêm a praia, começam a comer, consumir bebidas e acabam descartando sem preocupação", comentou Acilene Silva, aluna do curso técnico.

As alunas e os moradores contam que, apesar de encontrarem lixos pelas praias, conversando com os proprietários de barracas e os banhistas aprovaram a ação: "algumas pessoas pediram para colocarmos as plaquinhas de 'não jogue lixo na praia' e gostaram da ação de conscientização... A gente explicando sobre os malefícios da degradação, a as pessoas se interessam e acredito que vão começar a mudar as ações", ponderou Acilene.

A pandemia traz desafios, além do lixo orgânico, dos plásticos e latinhas de bebidas alcoólicas. O professor Célio Costa observa que muitas máscaras descartáveis são jogadas na praia: "Precisamos do cuidado redobrado. Além do lixo que era comum de ser encontrado, vemos muitas máscaras descartáveis pelo chão. Além de separar os lixos para a reciclagem, temos um só para essas máscaras", explica Célio.

Educação ambiental o ano todo

Rosilda Santana, presidente da associação dos moradores da "Rua Ecológica", relembra o trabalho que já realizam no bairro e agora na Praia Grande, e reforça que a população deve exercitar a consciência ambiental o ano todo: "a ação é muito importante para reforçar a necessidade da educação ambiental. Mostrar que se jogarem lixo na praia, a água leva e vai poluir... Nós já transformarmos a nossa rua em ecológica, agora queremos transformar a praia em Ecológica. Educação ambiental deve ser permanente", esclareceu Rosilda.

A cozinheira Diva Lameira, de 41 anos, decidiu aproveitar o domingo em família na praia. Ela é um exemplo de quem já exercita pequenas ações de cuidado com o lixo que produz. Para ela, a ação da Funbosque é importante “para conscientizar todos. É um conteúdo que as pessoas deveriam ter acesso e fazer como eu faço: separo meu lixo em sacolas. E separo as latinhas dos plásticos", ensina a cozinheira.