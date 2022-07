Festival 'Pé na Areia' tem sexta com sertanejo e música baiana

O segundo final de semana de “Pé na Areia” começa amanhã, 22, com Léo Santana e Jorge e Mateus, na praia do Atalaia, em Salinas, nordeste paraense.

O GG retorna ao Pará pronto para um grande show. “Ansioso não, além... a recepção ai é sempre muito boa então eu sei que o show vai ser incrível. Já estou esperando a galera fervendo muito porque sei que vocês não são menos que isso”, antecipou Léo Santana.

Velho conhecido de Salinas, o cantor tem grande identificação com o Pará, ele não esconde o carinho que tem com o público local. “Eu sempre fico muito emocionado com o carinho e a recepção do público. Sei que com a glória de Deus consegui chegar em muitos cantos do Brasil, mas ainda há aquela sensação em meu coração como se tudo fosse mais forte na Bahia, por ser em casa. O Pará é um dos lugares em que vejo que estou enganado nesse sentido. Quando chego, o povo me recebe sempre muito bem e é difícil esquecer as minhas vindas ao estado”, se declarou o GG.

Os quase 18 milhões de seguidores de Léo Santana no Instagram, acompanham diariamente a rotina intensa do cantor. Se dividindo entre deslocamentos aéreos e terrestres, compromissos pessoais e profissionais, lançamentos e família, ele tem demonstrado grande energia durante os últimos meses.

Liz, de 9 meses, filha de Léo com Lorena Improta, tem sido uma das grandes alegrias do cantor. A semelhança física e a conexão que eles tem um com o outro, tem encantado seguidores. Léo está lidando com essa nova rotina: “Coração aperta. Recentemente por exemplo estamos naquela maratona onde não há tempo para nada, aí eu acabo ficando muitos dias fora de casa e a saudade da família e da pequena Liz toma conta... mas acaba sendo a motivação também para eu trabalhar e me dedicar ainda mais ao que faço, fora que em qualquer folguinha eu aproveito o meu tempo em casa com ela”.

Léo Santana tem uma voz e um swing inconfundível, além dos hits que emplacou, ele tem se mantido no mercado musical ao longo dos anos, sendo uma das referências da música baiana no Brasil. “Foram anos de muito trabalho e aprendizado. Para gente se consolidar em tudo o fazemos, é preciso ter dedicação e estudar mesmo, ver o que funciona, o que não funciona, manter o nível para continuar agradando o público que já é fidelizado e trazer coisas novas para cativar novas pessoas. Eu digo que foram anos de sucesso no sentido de que venho conseguindo aos poucos conquistar o que sempre desejei fazer”, avaliou.

Com o fim do período mais críticos da pandemia, ainda no meio de 2021, ele emplacou dois hits, que fizeram a letra e a coreografia grudar na cabeça de muitas pessoas. O EP lançado nas plataformas digitais, tiveram dois grandes singles, “Destampei” e “Revoada” (com a participação do cantor Wesley Safadão).

Para o resto de 2022, Léo Santana prepara novidades: “Tem muita coisa boa vindo aí. Ainda estamos dando encaminhamento ao projeto GG Astral, um audiovisual incrível que viemos lançando ao decorrer do ano, além de música nova para cair na boca do povo, algumas parcerias também... glória a Deus muita coisa boa pela frente”.

Agende-se:

Pé na Areia

Atrações: Jorge e Mateus e Léo Santana

Data: sexta-feira, 22

Hora: 21h

Local: Praia do Atalaia, em Salinas