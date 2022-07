Lore Improta edita foto para diminuir volume da sunga de Léo Santana

Lorena Improta revelou ao podcast PodPah que, certa vez, ela e o cantor Léo Santana tiveram um sério desentendimento após ela postar uma foto editada do casal junto na praia. A loira ficou incomodada com o pênis marcando na sunga do marido e resolveu diminuir o membro. A foto virou meme nas redes sociais. "Quase terminamos", revelou a bailarina.

“Eu que diminuí no Photoshop. Por Deus, pela minha filha, eu diminuí. Ele não sabia, ficou p*to. A gente brigou muito e isso foi quase um término”, contou. “Estava marcando demais e eu estava incomodada, porque eu estava com o corpo muito bonito do lado dele e eu falei: não vou perder essa foto'”, disse.

O cantor se vingou da esposa, após um dos términos do casal. "Virou meme. Depois disso ele terminou comigo e começou a postar o p*u todo marcado toda vez, pra galera ter certeza que o p*u dele era grande. Eu falei: 'Porr*, véi, não precisa ficar postando as cuecas marcando'".