Luan Santana posta foto com braço musculoso e fãs apontam photoshop

Luan Santana virou assunto nas redes sociais após compartilhar uma foto de um momento descontraído no Instagram. Na imagem, o cantor exibe seu corpo sarado apenas de short dentro da piscina. No entanto, o que chamou atenção dos internautas foi seu braço músculoso, que muitos apontaram ter sido photoshop.

A publicação gerou diversos comentários de famosos elogiando o físico do artista, como Vitor Kley, que disse: "Tá monstrão". "Seu braço engoliu um hambúrguer. Tá forte, o menino!", comentou o apresentador Celso Portiolli, veja:

Apesar dos comentários positivos, a foto gerou diversos questionamentos dos seguidores, que notaram que um dos braços estaria maior que o outro, apontando um erro de edição. "A edição no braço não ficou legal... de verdade", disse uma fã. "Você só malha um braço?", perguntou outra.

A divulgação foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil, rendendo diversos elogios e zoações a suposta edição do sertanejo. Um perfil que faz análises de fotos com photoshop chegou a compartilhar a imagem do artista. Confira: