Internautas apontam edição em fotos de Simone, dupla com Simaria: 'Desnecessário'

Após publicações feitas no Instagram da dupla de Simone e Simaria e no perfil pessoal de Simone, muitos internautas apontaram uma edição feita no rosto da artista.

Na primeira, Simone está com a maquiagem mais leve e o rosto mais natural. Já na segunda, sua maquiagem está bem mais marcante, como se a foto tivesse sido editada.

VEJA MAIS

Veja a comparação das imagens:

A edição apontada pelos fãs foi criticada no Instagram. "Não sei pra que coloca Photoshop nela, ela já é maravilhosa. Pra ver a original é só ir no insta na Simone", disse uma seguidora. "Pra que encher o rosto da mulher de Photoshop?! Desnecessário", afirmou outra.

Até o momento, a assessoria da cantora ainda não se pronunciou sobre o caso.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)