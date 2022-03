Léo Santana lança feat com Mc Don Juan e Mari Fernandez

O cantor Léo Santana lançou em todas as plataformas digitais mais um piseiro, ritmo que nasceu na pandemia e se tornou um dos grandes fenômenos nos aplicativos de música, academias, praias, festas e reuniões de amigos. “Áudio Que Te Entrega” é uma parceria de Léo Santana com MC Don Juan e Mari Fernandez.

Composta por Jeff da Sanfona, Léo Carvalho, Balove e Davi Melo, “Áudio Que Te Entrega” tem um ritmo gostoso, uma batida envolvente, uma letra que todos vão se identificar e uma dancinha fácil e sensual, é mais uma música do GG para bater no paredão, entrar na sua playlist favorita e viralizar entre os amantes da dança e de quem curte postar uma dancinha nas redes sociais.

Totalmente antenado com o que está rolando no Brasil e no mundo, Léo, que não tem rótulos quando se trata de música, passeia em grande estilo por diversos ritmos e produz com qualidade o que a galera está curtindo e consumindo na atualidade. Segundo o cantor, "ter meu hermano MC Don Juan e minha amiga Mari Fernandez nesse trabalho me deixou bastante empolgado. São duas pessoas por quem tenho grande admiração e que são máquinas de hits. Sinto que será um sucesso. A música é boa demais e você não consegue ficar parado enquanto escuta. Acredito que a galera vai curtir muito”.

“Estou muito feliz e empolgado com esse lançamento. Além de a música ser muito boa, estou ao lado de duas pessoas que admiro muito. Essa é a primeira oportunidade de gravar com um cara gigante como Léo Santana e mais uma vez com minha parceira Mari Fernandez. Esse som tem tudo pra ser mais um hit!”, comemora MC Don Juan.

“Sou super fã do Léo Santana. Conheço o trabalho dele desde que comecei a brincar carnaval e ir às micaretas e blocos, isso muito antes de ele fazer sucesso. O Dom Juan é meu amigo e tenho um carinho enorme por ele. Essa é a segunda música que gravamos juntos. Quando o Léo me mandou ‘Áudio Que Te Entrega’ eu achei top. É uma música chiclete, que fica na cabeça e tem um contexto diferente e legal demais. Eu falei para o Léo que era uma honra gravar com ele, ainda mais com o Don Juan junto. É o trio perfeito para essa música que ainda tem tempo de ser hit do carnaval, se Deus quiser!”, completa Mari Fernandez.